Arról ír a Telex a bosnyák lapok értesülései alapján, hogy Zeljko Komsic, a boszniai államelnökség horvát tagja nemrég közölte a magyar nagykövettel, hogy kezdeményezné a magyar EUFOR-kontingens kivonását. Ez a gyakorlatban azt is jelentheti, hogy a jelenleg az országban szolgálatot teljesítő több száz magyar katonát kivonnák a térségből.

A Telex szerint az, hogy Bosznia nem akar a területén magyar katonákat látni, azért is pikáns, mert pont idén január 21-én ért véget Sticz László vezérőrnagy EUFOR parancsnoki szolgálata Bosznia-Hercegovinában. Sticz volt az első magyar katona, aki ezt az uniós békefenntartó műveletet vezette, ráadásul tavaly január óta a magyar kontingens számát négyszáz főre emelték.

A misszió csak akkor avatkozna bele a helyi helyzetbe, ha a boszniai rendőrség nem tudja fenntartani a térség békéjét. Sticz azonban elismerte: a helyzet bármikor eszkalálódhat. „Ezért fontos a nemzetközi katonai erő, amelynek pártatlannak és hitelesnek kell lennie, szükség esetén pedig elrettentő erőt is kell mutatnia” – tette hozzá. A helyzet viszont az, hogy Bosznia nem véletlenül küldené haza a magyar katonákat: Magyarország cselekvő szereplőjévé vált az eseményeknek.

A magyarokkal szemben tapasztalható ellenszenvnek a csúcsa nemrégiben az volt, hogy Magyar Levente külügyi államtitkár repülőgépét nem engedték leszállni Szarajevóban március harmadikán. Banja Lukába azonban eljutott, az ottani látogatására reagálva kérette be a bosnyák lapok szerint a boszniai államelnökség egy tisztségviselője Pósa Krisztián magyar nagykövetet. Pósával ekkor közölték a helyiek, hogy Bosznia-Hercegovina a jövőben nem hagyja jóvá magyar katonai és rendőri alakulatok belépését az országba. A bosnyák vezetés azt is jelezte, hogy az EUFOR békefenntartó misszió keretében kezdeményezni fogják a magyar kontingens kivonását az országból. Különösen aggasztónak tartják Magyar Levente azon kijelentését, miszerint Magyarország egy konfliktus esetén beavatkozna a boszniai eseményekbe.

De miben nyilvánul meg a boszniai magyar kavarás, ami végül Magyar Levente leszállási engedélyének megtagadásához vezetett? A Telex ennek okát abban látja, hogy Orbán Viktor az utóbbi években következetesen segítette Milorad Dodik boszniai szerb vezetőt Bosznia-Hercegovina alkotmányos rendjének aláásásában. A boszniai védelmi miniszter azt is kifogásolta, hogy a Terrorelhárítási Központ emberei is jelen vannak az országban egy hetvenfős különítménnyel. A TEK jelenlétét Bosznia-Hercegovinában Dodik melletti erődemonstrációként értékelték, miután Dodikot nemrégiben első fokon börtönbüntetésre ítélték. A Dodik melletti kiállás, valamint Magyar a konfliktusba való beavatkozásról szóló kijelentése vezetett sajtóértesülések szerint odáig, hogy a magyar rendfenntartó erőket most ki akarják tenni Bosznia-Hercegovinából.