[{"available":true,"c_guid":"41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","shortLead":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","id":"20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96.jpg","index":0,"item":"dc78c9f7-4723-40ff-91b7-143958dde5f8","keywords":null,"link":"/sport/20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","timestamp":"2025. március. 03. 10:51","title":"Sokkal korábban visszatérhet a Manchester City aranylabdás játékosa, mint az várható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","shortLead":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","id":"20250303_india-lavina-tulelok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93.jpg","index":0,"item":"68a18207-084a-4911-affa-82cdc2a2070c","keywords":null,"link":"/elet/20250303_india-lavina-tulelok","timestamp":"2025. március. 03. 15:07","title":"Fémkonténerekben élték túl a lavinát építőmunkások a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","shortLead":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","id":"20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"85df30be-2d0a-4bfd-b349-712603209461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 04. 10:20","title":"Bemutatta Nagy Márton, mihez kezdenek az emberek az állampapírok pénzesőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mielőtt megállt, még driftelt is, amiért külön megbírságolták. ","shortLead":"Mielőtt megállt, még driftelt is, amiért külön megbírságolták. ","id":"20250303_50-helyett-170-nel-hajtott-egy-fiatal-sofor-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf.jpg","index":0,"item":"761aee68-3fc9-4a86-b1a7-0387c56438f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-helyett-170-nel-hajtott-egy-fiatal-sofor-Esztergomban","timestamp":"2025. március. 03. 16:27","title":"50 helyett 170-nel hajtott egy fiatal Esztergomban, félmilliós bírsággal zárta a száguldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253514-3454-404c-bd39-8a7e4f65dfd1","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Több új javaslat is az amerikai ligák bevett szokásait ültetné át a futballba, és sokak szerint a lesszabály is megérett a reformra. Utóbbira lenne ötlet, de egyelőre nem ment át a rostán.","shortLead":"Több új javaslat is az amerikai ligák bevett szokásait ültetné át a futballba, és sokak szerint a lesszabály is...","id":"20250303_foci-szabalyok-valtozas-kapus-les-ifab-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0253514-3454-404c-bd39-8a7e4f65dfd1.jpg","index":0,"item":"a26fc9f7-6402-4721-90aa-7d3e694c8160","keywords":null,"link":"/sport/20250303_foci-szabalyok-valtozas-kapus-les-ifab-uefa","timestamp":"2025. március. 03. 17:50","title":"Az új kapusszabály csak a jéghegy csúcsa, ismét nekiugranának a foci megreformálásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","shortLead":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","id":"20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79.jpg","index":0,"item":"3495e8d8-dfe5-4f66-a840-3ab994c09ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","timestamp":"2025. március. 03. 10:33","title":"Beolvasztották az Országos Mozgásszervi Intézetet a Semmelweis Egyetembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök szerint az angol nyelvtudás segít az újonnan érkezőknek, hogy a közösségek tagjaivá váljanak.","shortLead":"Az elnök szerint az angol nyelvtudás segít az újonnan érkezőknek, hogy a közösségek tagjaivá váljanak.","id":"20250302_trump-egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea.jpg","index":0,"item":"7b051d49-f0b3-4386-a03a-3c206b8b2d37","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_trump-egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol","timestamp":"2025. március. 02. 16:34","title":"Trump aláírta, az USA-ban hivatalos nyelv lett az angol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több fronton is ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, de nem igazán derül ki, hogy mely területeken várhatóak a szerinte “brutális” törvények. ","shortLead":"Több fronton is ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, de nem igazán derül ki, hogy mely területeken várhatóak a szerinte...","id":"20250302_Kocsis-Mate-Iszonyatosan-fajdalmas-brutalis-jogszabalyok-jonnek-keszuljon-fel-mindenki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"203b0e0b-d6fe-4f83-8a1a-7e6365a99d20","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Kocsis-Mate-Iszonyatosan-fajdalmas-brutalis-jogszabalyok-jonnek-keszuljon-fel-mindenki-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 22:23","title":"Kocsis Máté: Iszonyatosan fájdalmas, brutális jogszabályok jönnek, készüljön fel mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]