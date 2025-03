Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66a2db2b-1d8b-4dcc-9fc7-3ffc178d2305","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem a tökéletes szögben, de landolt a Holdon egy amerikai magáncég űreszköze, melynek fedélzetén a magyar Puli Space Technologies „vízszimatolója” is ott van.","shortLead":"Nem a tökéletes szögben, de landolt a Holdon egy amerikai magáncég űreszköze, melynek fedélzetén a magyar Puli Space...","id":"20250307_intuitive-machines-holdszonda-leszallas-puli-space-technologies-magyar-muszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66a2db2b-1d8b-4dcc-9fc7-3ffc178d2305.jpg","index":0,"item":"d2f3b058-0271-49a6-ac0d-abf0c2928f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_intuitive-machines-holdszonda-leszallas-puli-space-technologies-magyar-muszer","timestamp":"2025. március. 07. 09:06","title":"Leszállt a Holdon az Intuitive Machines holdszondája, egy magyar műszer is van a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nincs az a trumpi kegy, amely ellensúlyozná az amerikai elnök kereskedelmi politikáját, és ebbe könnyen beleroppanhat a magyar járműgyártás. Úgy néz ki, Orbán Viktor elszámolta magát.","shortLead":"Nincs az a trumpi kegy, amely ellensúlyozná az amerikai elnök kereskedelmi politikáját, és ebbe könnyen beleroppanhat...","id":"20250307_hvg-trump-vamhaboru-usa-eu-magyarorszag-autoipar-beszallitoi-lanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888.jpg","index":0,"item":"0bc8430a-ffdd-4c92-bd53-e5d64f84918f","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-trump-vamhaboru-usa-eu-magyarorszag-autoipar-beszallitoi-lanc","timestamp":"2025. március. 07. 16:30","title":"„Nagyon félelmetes az, ami a magyar vállalatokkal történhet” – a vámháborúban Orbán nem számíthat Trump hálájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara politikai bábok gyülekezete. ","shortLead":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara...","id":"20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9.jpg","index":0,"item":"084185b1-862e-4cf7-bf9d-41838fef504f","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","timestamp":"2025. március. 08. 12:25","title":"A kormány azzal vádolja az orvostüntetés szervezőit, hogy az ellenzéknek kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ea5e5-c469-4881-a583-c79738dc2ed7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a sejtek egyik alkotóelemével kapcsolatban olyan új funkciót fedeztek fel, ami korábban nem volt ismert a tudomány számára.","shortLead":"Izraeli kutatók a sejtek egyik alkotóelemével kapcsolatban olyan új funkciót fedeztek fel, ami korábban nem volt ismert...","id":"20250307_immunrendszer-fertozes-bakterium-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/865ea5e5-c469-4881-a583-c79738dc2ed7.jpg","index":0,"item":"9f8f9348-9c0b-4268-9b3d-6d2c6ef3adb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_immunrendszer-fertozes-bakterium-antibiotikum","timestamp":"2025. március. 07. 10:03","title":"Felfedezték az immunrendszer titkos részét, nagy változás jöhet a betegségek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Reagált a főpolgármester a kormányfő szavaira, miszerint innentől nem jut új beruházás Budapestnek.","shortLead":"Reagált a főpolgármester a kormányfő szavaira, miszerint innentől nem jut új beruházás Budapestnek.","id":"20250308_Karacsony-Orban-nyilvan-nem-azt-akarta-mondani-hogy-ami-jar-az-arab-befektetonek-az-nem-jar-a-budapestieknek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"23ec25f9-e07d-412c-b472-0dd832f54fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Karacsony-Orban-nyilvan-nem-azt-akarta-mondani-hogy-ami-jar-az-arab-befektetonek-az-nem-jar-a-budapestieknek-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 14:15","title":"Karácsony: Orbán nyilván nem azt akarta mondani, hogy ami jár az arab befektetőnek, az nem jár a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is alakítják. A felelőtlen költekezést ezért csak stabil önismerettel és tudatossággal tudjuk elkerülni, különösen olyan időszakokban, amikor még az állam is fogyasztásra ösztönöz. Mit kell tudni a csoportnyomás hatásáról? Miért veszélyes a mentális könyvelés? És mi fán terem a hedonikus adaptáció?","shortLead":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is...","id":"20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c.jpg","index":0,"item":"3cf3fa71-0cfa-44a6-8bb3-b9cd02a0563a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","timestamp":"2025. március. 07. 08:40","title":"Ha tudja, hogy mi a mentális könyvelés vagy a hedonikus adaptáció, kevesebbet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","shortLead":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","id":"20250307_spacex-starship-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd.jpg","index":0,"item":"64b68fd0-3ca0-41a8-92f4-888530905344","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spacex-starship-robbanas","timestamp":"2025. március. 07. 07:16","title":"Percekkel az indítás után felrobbant a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b51fe-8c92-464b-9114-dab60d435e3f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színház- és filmrendező 72 éves volt.","shortLead":"A színház- és filmrendező 72 éves volt.","id":"20250306_Meghalt-Sopsits-Arpad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00b51fe-8c92-464b-9114-dab60d435e3f.jpg","index":0,"item":"da11a81a-5f28-4e2b-9f55-de3323768fd0","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Meghalt-Sopsits-Arpad","timestamp":"2025. március. 06. 22:00","title":"Meghalt Sopsits Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]