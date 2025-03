Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők közbeléptek, betörtek a galériájába. ","shortLead":"Az állatvédők közbeléptek, betörtek a galériájába. ","id":"20250306_Harom-kismalacot-akart-halalra-eheztetni-egy-muvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7.jpg","index":0,"item":"9fc9f574-d2f7-4cba-bb78-b4456667a569","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Harom-kismalacot-akart-halalra-eheztetni-egy-muvesz","timestamp":"2025. március. 06. 15:25","title":"Botrányos alkotás: három kismalacot akart halálra éheztetni egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","shortLead":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","id":"20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"1e523a8c-c4a3-43cd-a7b5-5fe905761f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","timestamp":"2025. március. 07. 08:46","title":"5 perc, 300 km: új szintre emeli az autótöltést a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","shortLead":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","id":"20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba.jpg","index":0,"item":"c764872f-9180-4116-a6da-653eb898beaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","timestamp":"2025. március. 06. 17:05","title":"A volt ukrán vezérkari főnök szerint az Egyesült Államok épp \"elpusztítja a világrendet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ed07f7-277c-4548-8722-1a553ba4e095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel miniszterelnök 200 ezerről félmillióra növelné a hadsereg létszámát, beleértve a tartalékosokat is.","shortLead":"A lengyel miniszterelnök 200 ezerről félmillióra növelné a hadsereg létszámát, beleértve a tartalékosokat is.","id":"20250307_katonai-kikepzes-lengyelorszag-ferfiak-vedelmi-kiadasok-oroszorszag-donald-tusk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0ed07f7-277c-4548-8722-1a553ba4e095.jpg","index":0,"item":"4ea182b7-ae90-4330-8182-24517c8a1ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_katonai-kikepzes-lengyelorszag-ferfiak-vedelmi-kiadasok-oroszorszag-donald-tusk","timestamp":"2025. március. 07. 18:10","title":"Minden lengyel férfit kiképeznének egy esetleges „háborús helyzetre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Tizenhét oldalon keresztül magyarázzák, nem tudni, mekkora összegekről van szó, de biztosak abban, hogy több dollár jutott a hazai civileknek, mint amennyit bevallanak. Igaz, erre a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak semmi bizonyítéka nincs.","shortLead":"Tizenhét oldalon keresztül magyarázzák, nem tudni, mekkora összegekről van szó, de biztosak abban, hogy több dollár...","id":"20250307_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-USAID-jelentes-civil-szervezetek-sajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"71605881-4f64-4d27-9d87-112ae9acdd55","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-USAID-jelentes-civil-szervezetek-sajto","timestamp":"2025. március. 07. 12:25","title":"Lánczi Tamás hivatala jelentést írt a USAID-pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még hatékonyabbá is teszi az mesterséges intelligenciák kommunikációját az ember számára értelmezhetetlen robothang.","shortLead":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még...","id":"20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"c610281b-8827-4057-be3d-4a76ab60782e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","timestamp":"2025. március. 06. 19:03","title":"Az ember számára érthetetlen robotnyelvre váltanak az egymással beszélő MI-k, de igazából ez jó dolog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem lett volna elég egyértelmű az üzenet, Majka még egyértelműbbé tette.","shortLead":"Ha nem lett volna elég egyértelmű az üzenet, Majka még egyértelműbbé tette.","id":"20250308_A-kurva-anyjat-minden-Fidesz-ezzel-egeszitette-ki-Majka-Csurran-cseppent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"20b8fba4-14e5-42b7-b328-8ff253529242","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_A-kurva-anyjat-minden-Fidesz-ezzel-egeszitette-ki-Majka-Csurran-cseppent","timestamp":"2025. március. 08. 11:02","title":"„A kurva anyját, minden Fidesz!” – ezzel egészítette ki Majka a Csurran, cseppent az aréna-koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]