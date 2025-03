Március nyolcadika délutánra tüntetést hirdetett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a Kossuth Lajos térre Közös kiállás egy jobb egészségügyért címmel. Álmos Péter kamarai elnök elmondása szerint a megmozdulást azért jelentették be, mert három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, és azt szeretnék, ha még idén pluszforrásokat kapna az egészségügy.

A MOK szerint az állam nem megfelelően biztosítja a forrásokat, az egészségügyi dolgozók fenntartják a rendszert, de elfogyott az energiájuk, sok orvos úgy érzi, hogy nem tudják nyugodt lelkiismerettel azt mondani, jó ellátást képesek nyújtani. Álmos szerint a kamara folyamatosan erőfeszítéseket tett azért, hogy a kormány hallja meg a szakma hangját, de úgy érzi, érveik nem igazán érvényesülnek.

Segélykiáltás az orvosoktól: „napi utasításokat kapnak arról, hány beteget kell azonnal elbocsátaniuk” Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés állami támogatást kapnak, ez pedig az ellátást veszélyezteti.

Február elsejével a MOK plakátkampányt is indított, amellyel az egészségügy helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. Összesen 350 plakátot készítettek és helyeztek volna ki közterekre, de több cég közvetlenül a kampány kezdete előtt visszalépett, így végül csak 70 plakát kerülhetett ki.

Néhány nappal a tüntetés előtt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) közölte, tevőlegesen nem vesznek részt, de magánemberként bárki elmehet, és többen is jelezték, hogy így tesznek majd. Az esemény Facebook-oldalán többezren jeleztek vissza, mint írták, mindenkit várnak, hiszen az egészségügy mindenkit érint.

Ugyan demonstrációt pártpolitikamentesnek hirdették meg, szombaton a kormány közösségi oldalára feltöltöttek egy videót, amiben Takács Péter egészségügyi államtitkár azt állítja a szervezőkről, vagyis a Magyar Orvosi Kamaráról, hogy “beálltak az ellenzéknek a kampányolni”.

Elsőként Svéd Tamás, a MOK főtitkára lépett színpadra, aki elsőként köszönetet mondott a támogatóknak, azoknak, akik kijöttek a Kossuth tére, illetve akik az interneten követik az eseményeket, illetve a nőnap alkalmából is mondott néhány szót. Ő is kiemelte, hogy ez egy politikamentes esemény, mert nincsen jobb- és baloldali egészség, majd ismertette, hogy kik szólnak majd fel a délután során.

Mivel Gálvölgyi János személyesen nem tudott eljönni, levelet írt, ezt Svéd Tamás olvasta fel. Az ismert színész két évvel ezelőtti rosszullétét idézte fel, ami miatt két mentőst is elmarasztaltak. Szavait azzal zárta, leginkább a betegeknek szurkol, hogy olyan ellátást kapjanak, amit a pénzükért megérdemelnek. Helyszíni tudósítónk szerint a demonstáció kezdetén a színpadtól a Rakóczi szoborig állt tömött sorokban a tömeg, utána is vannak még emberek, igaz, már ritkásabban. Mint kiderült, Magyar Péter is a helyszínen van, illetve Jámbor András független képviselő is posztolt a Kossuth térről.

Svéd Tamás után Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke mondott beszédet, ő az egészségügyben dolgozoik helyzetét ismertette. Egyik fő problémaként a pénzhiányt említette meg. Mint elmondta, ugyan voltak béremelések, de az egészségügyi dolgozók nettója 350 ezer forint körül van. Hozzátette, nemcsak több pénz kell, hanem azt jobban is el kell osztani. Megjegyezte azt is, a dolgozóknak a véleményét ne csak kikérjék a döntéshozók, hanem vegyék is figyelembe, és fontos lenne, hogy nőjőn a megbecsülés, hogy meg tartsák a szakembereket az egészségügyben, hogy azt vonzóvá tegyék a fiatalok számára. “Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana” – intézte szavait a kormányhoz.

Sodró Eliza színésznő ezután egy üzenetet olvasott fel egy 43 éves nőtől, aki egyik gyermekét elveszítette, másik két gyermekét pedig császármetszéssel hozta a világra. Levelében arról ír, hogy az egészségügyért nekünk kell felelősséget vállalni, nekünk kell kiharcolni a jobb viszonyokat, amelyek egyébként járnak a lakosságnak, hiszen fizetünk érte. A beletörődöttséggel pedig nemcsak magunknak árthatunk, hanem a hozzánk közel állóknak, például a gyermekeinek. Gryllus Dorka volt a következő felszólaló, ő Dobrai Sarolta egy írásából olvasott fel egy részletet.

Ezt követően Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszerveztének elnöke követett, akinek egy fő üzenete azt volt, hogy az egészségügy befektetés a jövőbe, nem luxusköltés. Ismertette azt is, hogy az egészségügyben dolgozók számára miért nehéz biztosítani az ellátást, és felsorolta, hogy milyen feltételekkel lehetne megtartani a munkaerőt. Ő is megemlítette azt, hogy Európához képest mennyire vagyunk lemaradva azzal, hogy egy magyar ember éves szinten 720 ezer forintal jut kevsebb.

Srádi Péter beszéde után egy perc néma csenddel emlékeztek meg a koronavírus-járvány áldozataira és gyászoló hozzátartozókra. Ezt követően Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember lépett a mikrofonhoz, hogy a gyermekeket és szüleiket érintő kérdésekről beszéljen. Kiemelte, áldozatok azok speciális igényű gyerekek, azok a gyerek, akik olyan régióban élnek, ahol nincsen megfelelő ellátás, az iskolások, akinek elég ismerte alapvető biológiai funkciókról, ahogyan persze szüleinek sem, mert Magyarországon nincs megfelelő egészségnevelés.

Kitért arra is, hogy milyen fontos lenne foglalkozni a gyerekek mentális egészségével, hiszen ezzel csökkenteni lehetne a bántalmazási eseteket, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok körében az öngyilkosság a második vezető halálok. “Ha egészség nincs, akkor semmi nincs” – jegyezte meg és hozzátette, úgy érzi, ez a rendszer sem ránk, sem a gyerekeinkre nem vigyáz.

Hábetler András orvos és operaénekes is felszólalt szombaton délután. Mint elmondta, jó látni, hogy az országban még van szolidaritás. Megosztotta azt is, azért döntött úgy, hogy rezidensként visszatér az orvosláshoz, mert a járvány kitörése előtt veserákja miatt meg kellett műteni, és idővel rájött, azt, hogy most itt van, az annak köszönhető, hogy rendelkezett a megfelelő kapcsolatrendszerrel, és úgy gondolta, neki adóssága van, hiszen alanyi jognak kellene lennie annak, hogy valaki túléljen.

Kifejtette azt is, igazi hősöknek látja azokat, akik az egészségügyben dolgoznak, minden elismerése az övék. Elmondta azt is, hogy az orvosoknak adóssága van a szakdolgozókkal szemben utalva ezzel a bérkülönbségekre, majd megemlítette, a kormányhoz hasonlóan ők is folyamatos harcban vannak az egészségügyben, igaz, másfajta harc ez. “A végén mindig a halál győz, de mi nem tesszük le a fegyvert” – tette hozzá, és “harcba szólította” a politikusokat a magyar lakosságot érintő betegségek ellen.

Utolsóként Álmos Péter, a MOK elnöke szólalt fel. Szerinte nem szabad hagyni, hogy a magyar állam kivonuljon az egészslgügyből, hogy a profitérdek nyerjen. Megjegyezte azt is, az állam nagyon rossz gazdának bizonyult, és szakmai kérdésekbe is beleszól, de a politikának erről területről ki kellene vonulnia. Elnézést kért azokkal is, akik az ellátás során rossz szavakat kaptak az orvosoktól és az ápolóktól, és kitért arra is, számon kell kérni a döntéshozokon a kialakult helyzetet, Beszélt arról is, hogy meg kell menteni a háziorvosi rendszert, és azonnal forrásokat kell allokálni az ügyeleti rendszerhez. Ő bízik abban, hogy meg fog változni a magyar egészségügy, ehhez az is kell, hogy a döntéshozókon számonkérjük, hogy biztosítsák a gyógyúláshoz szükséges feltételeket.

A demonstrációt Svéd Tamás zárta röviddel háromnegyed négy előtt. “A magyarok egészsége többet érdemel. Vigyázzunk egymásra!” – búcsúzott a tömegtől.

A budapesti demonstrációval párhuzamosan Szeged belvárosában megmozdulást rendezett az aHang helyi szervezete, az aPont. A szervezők szerint ez nem tüntetés volt, hanem „közös kiállás egy jobb egészségügyért”. Az aHang aktivistái a fővárosban is kivonultak a helyszínre, egy egészségügyi-jengán mutatatták be az ágazat problémáit.

