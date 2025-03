Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik realistának”.","shortLead":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik...","id":"20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5.jpg","index":0,"item":"8e03c71d-b431-43c1-b185-c0161e9286b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","timestamp":"2025. március. 08. 18:05","title":"A bolgár elnök nem hisz az EU Ukrajna-stratégiájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tisztségviselők állítják, hogy a tartalék indító készlete nem az adófizetők pénzéből, hanem a büntetőeljárások során elkobzott összegekből áll.","shortLead":"Az amerikai tisztségviselők állítják, hogy a tartalék indító készlete nem az adófizetők pénzéből, hanem...","id":"20250307_Trump-hivatalosan-is-elrendelte-a-strategiai-kriptodeviza-tartalek-letesiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"6e1f1125-866d-4df0-b7dc-dafc07e75132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_Trump-hivatalosan-is-elrendelte-a-strategiai-kriptodeviza-tartalek-letesiteset","timestamp":"2025. március. 07. 13:56","title":"Trump hivatalosan is elrendelte a stratégiai kriptodeviza-tartalék létesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági hajlam? Szerencsére a legtöbb esetben szó sincs ilyesmiről, mi több, elképzelhető, hogy éppen a túlélési ösztön áll mögötte.","shortLead":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági...","id":"20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf.jpg","index":0,"item":"d3b5b8b1-80fd-42f6-af6a-cf99b88d52d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","timestamp":"2025. március. 08. 08:03","title":"Furcsa gondolatok: ön is érezte már úgy, hogy ugrani kellene a mélybe, amikor nagyon nem lett volna jó ötlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább az alku jellemző.","shortLead":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább...","id":"20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071.jpg","index":0,"item":"38b7b4a9-1cc6-4c32-9385-2626f8891bba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","timestamp":"2025. március. 07. 12:08","title":"Egyre gyakoribb a licit az ingatlanpiacon, a vevők tízmilliókkal is hajlandóak többet fizetni a vágyott otthonért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump is a techmilliárdos védelmére sietett egy igen sajátos érveléssel, miszerint végső soron nem Musk, hanem a kormányhivatalok vezetői a felelősek a kirúgásokért.","shortLead":"Donald Trump is a techmilliárdos védelmére sietett egy igen sajátos érveléssel, miszerint végső soron nem Musk, hanem...","id":"20250307_elon-musk-elbocsatasok-doge-mentegetozes-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb.jpg","index":0,"item":"55b3cb30-6f75-47b6-a015-be0f720016ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_elon-musk-elbocsatasok-doge-mentegetozes-felelosseg","timestamp":"2025. március. 07. 08:14","title":"A népharag láttán Elon Musk rájött, hogy neki nincs is semmi köze a szövetségi dolgozók elbocsátásaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f35f9b9-3b7b-49b6-a467-77e03507e76f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokkal ezelőtt mutatták be az első évadot, és nem vártak sokat azzal, hogy bejelentsék, lesz folytatás. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt mutatták be az első évadot, és nem vártak sokat azzal, hogy bejelentsék, lesz folytatás. ","id":"20250307_meghan-markle-netflix-sorozat-masodik-evad-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f35f9b9-3b7b-49b6-a467-77e03507e76f.jpg","index":0,"item":"f28d1df9-fb57-402c-875f-c2fb4dee4123","keywords":null,"link":"/elet/20250307_meghan-markle-netflix-sorozat-masodik-evad-premier","timestamp":"2025. március. 07. 19:28","title":"Meghan Markle főzőműsora ősszel tér vissza, és már le is forgatták az új részeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c31bf4-bb6d-475f-ba98-31384c596c3f","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"1985-öt írunk… az Iparra járó csajok mindig nagyon jól néztek ki, mert a ruháikat maguk faragták – ettől volt persze egy sajátos iparos kinézetük. Mi, fiúk meg kijártunk az Ecserire szép, fehér, nagyapáink korabeli vászoningekért, és befestettük, vagy befestették nekünk a lányok. Akár feketére. Ezen a képen pont egy ilyen ing van rajtam – meséli Czeizel Balázs fotóművész és grafikus az Időről időre – 1985 című könyvből építkező installáció bemutatásakor. A március 11-ig látogatható kiállításról vele és Zsigmond Gáborral, a Főfotó Galéria egyik tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"1985-öt írunk… az Iparra járó csajok mindig nagyon jól néztek ki, mert a ruháikat maguk faragták – ettől volt persze...","id":"20250307_A-mu-Idorol-idore-1985-konyv-installacio-Czeizel-Balazs-Zsigmond-Gabor-Fofoto-Galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c31bf4-bb6d-475f-ba98-31384c596c3f.jpg","index":0,"item":"bed394b9-2a03-45c3-be6b-bdad5a389dbd","keywords":null,"link":"/360/20250307_A-mu-Idorol-idore-1985-konyv-installacio-Czeizel-Balazs-Zsigmond-Gabor-Fofoto-Galeria","timestamp":"2025. március. 07. 14:30","title":"Szépek voltak, fiatalok és szabadok – egy 40 évvel ezelőtti „iparos” gólyabál emlékei a Főfotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]