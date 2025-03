Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara politikai bábok gyülekezete. ","shortLead":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara...","id":"20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9.jpg","index":0,"item":"084185b1-862e-4cf7-bf9d-41838fef504f","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","timestamp":"2025. március. 08. 12:25","title":"A kormány azzal vádolja az orvostüntetés szervezőit, hogy az ellenzéknek kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, a jelek szerint még kihasználatlan, de annál veszélyesebb támadási módszert fedeztek fel a világ legnépszerűbb böngészőjében. ","shortLead":"Egy, a jelek szerint még kihasználatlan, de annál veszélyesebb támadási módszert fedeztek fel a világ legnépszerűbb...","id":"20250307_google-chrome-bongeszo-bovitmeny-tamadasi-mod-felfedezes-jelszavak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"1716c37c-376c-4372-b0fb-e2d9dcb60d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_google-chrome-bongeszo-bovitmeny-tamadasi-mod-felfedezes-jelszavak","timestamp":"2025. március. 07. 17:03","title":"Az összes jelszó ellopható ezzel a módszerrel, komoly veszély leselkedik a Chrome böngésző felhasználóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik realistának”.","shortLead":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik...","id":"20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5.jpg","index":0,"item":"8e03c71d-b431-43c1-b185-c0161e9286b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","timestamp":"2025. március. 08. 18:05","title":"A bolgár elnök nem hisz az EU Ukrajna-stratégiájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9daf4a9f-1117-429e-a5a2-7849d52c22fa","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A köttbullarhoz hasonló étel a világ számtalan kultúrájában létezik, talán ez hozott sikert az IKEA-kban kínált fogásnak is. Hogy került a húsgolyó a bútoráruházba, és előtte hogyan lett része a svéd mindennapoknak? És vajon a saját készítésű verziónk része lesz a mi életünknek is?","shortLead":"A köttbullarhoz hasonló étel a világ számtalan kultúrájában létezik, talán ez hozott sikert az IKEA-kban kínált...","id":"20250307_ipari-elelmiszer-otthon-sved-husgolyo-recept-kottbullar-hazilag-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9daf4a9f-1117-429e-a5a2-7849d52c22fa.jpg","index":0,"item":"129ef523-a047-4db3-89c6-6dca29f7d647","keywords":null,"link":"/360/20250307_ipari-elelmiszer-otthon-sved-husgolyo-recept-kottbullar-hazilag-otthon","timestamp":"2025. március. 07. 20:00","title":"Svédasszony ebédje a Jokkmokk asztalnál: miért épp a svéd húsgolyó hódította meg a világot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25206cee-f87f-45bb-94bb-d48ab7c9e858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a magyar kormány nyíltan támogatja a közjogi és politikai válságot okozó Milorad Dodik boszniai szerb vezetőt, Bosznia-Hercegovinában nem bíznak már a magyar katonák pártatlan fellépésében.","shortLead":"Miután a magyar kormány nyíltan támogatja a közjogi és politikai válságot okozó Milorad Dodik boszniai szerb vezetőt...","id":"20250307_magyar-eufor-erok-kivonasa-kerelem-bosznia-europai-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25206cee-f87f-45bb-94bb-d48ab7c9e858.jpg","index":0,"item":"b6376797-ffc9-4b2d-8b57-05df0d1c25a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_magyar-eufor-erok-kivonasa-kerelem-bosznia-europai-tanacs","timestamp":"2025. március. 07. 16:24","title":"Hivatalosan is kérelmezték a magyar EUFOR-erők kivonását Boszniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a91be5-ddf2-4a61-899c-e687e9cb3a44","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Jobb lesz a tájékoztatás az állami beruházások költségeiről.","shortLead":"Jobb lesz a tájékoztatás az állami beruházások költségeiről.","id":"20250308_Lazar-megigerte-folyamatosan-kozzeteszik-mi-mennyiert-epul-kozpenzbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a91be5-ddf2-4a61-899c-e687e9cb3a44.jpg","index":0,"item":"8dc5e2d7-36b0-4a23-90d7-2fb9334df4bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Lazar-megigerte-folyamatosan-kozzeteszik-mi-mennyiert-epul-kozpenzbol","timestamp":"2025. március. 08. 08:23","title":"Lázár megígérte: folyamatosan közzéteszik, mi mennyiért épül közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. Póda Tamással, a vállalat kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely...","id":"20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7.jpg","index":0,"item":"6da29413-4bf4-4170-af1e-2422e98720cd","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 08:30","title":"Dr. MI szól, ha baj van: így értékel laborvizsgálatokat egy magyar algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4adc98c-d7b7-40be-89e7-36a58149e0c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezen kívül bitcoin-szuperhatalommá is tenné az Egyesült Államokat Donald Trump – az amerikai elnök erről az első kriptovaluta-csúcstalálkozón beszélt a Fehér Házban, washingtoni idő szerint péntek este.","shortLead":"Ezen kívül bitcoin-szuperhatalommá is tenné az Egyesült Államokat Donald Trump – az amerikai elnök erről az első...","id":"20250308_trump-bitcoin-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4adc98c-d7b7-40be-89e7-36a58149e0c9.jpg","index":0,"item":"d5c3660d-2dd4-4eb5-8408-a1956c545ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_trump-bitcoin-kriptovaluta","timestamp":"2025. március. 08. 17:34","title":"Trump: Mi leszünk a világ kriptovaluta-központja, az első lépést már megtettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]