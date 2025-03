Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c132ff6-4fe5-4b19-b9a6-2b4c803a8656","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szombaton érkezett meg a karib-tengeri szigetre, 75 napos szóló evezés után.","shortLead":"Szombaton érkezett meg a karib-tengeri szigetre, 75 napos szóló evezés után.","id":"20250309_rakonczay-gabor-ocean-atevezes-kenuzas-extrem-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c132ff6-4fe5-4b19-b9a6-2b4c803a8656.jpg","index":0,"item":"99d6715d-ed01-4fbf-a214-6be4cdb674b2","keywords":null,"link":"/sport/20250309_rakonczay-gabor-ocean-atevezes-kenuzas-extrem-sport","timestamp":"2025. március. 09. 09:32","title":"Utoljára evezte át az óceánt Rakonczay Gábor: befutott Antiguára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","shortLead":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","id":"20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"461e03c3-00e0-4686-b1ef-98d29712cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","timestamp":"2025. március. 08. 09:10","title":"Kiderült, mi okozta Gene Hackman és a színész feleségének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban. Ilyen intézkedésekre szükség van, hiszen nem tiszteljük eléggé a természetet. Litkai Gergely össze is gyűjtotte, hogy miből ért(ene) az ember, így került teljes más megvilágításba a Piroska és a farkas meséje, a három kismalac építkezési projektjei, de Tiborcz István befektetései és Deutsch Tamás bizottsági szereplése is az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban...","id":"20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4.jpg","index":0,"item":"24fc556f-3a12-4ec2-aea5-afc3070bc812","keywords":null,"link":"/360/20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","timestamp":"2025. március. 08. 19:30","title":"Duma Aktuál: Deutsch Tamás esete a tüdőlövést kapott szárcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9bb87f-cf08-4aab-a1aa-1d4c54b79700","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Valóban ennyire rémes ez a feladat? Van ennek bármi értelme? Egyáltalán ki találta ki a szekrényugrást, és miért része ma is a tornaóráknak? ","shortLead":"Valóban ennyire rémes ez a feladat? Van ennek bármi értelme? Egyáltalán ki találta ki a szekrényugrást, és miért része...","id":"20250308_szekrenyugras-oktatasa-tornaora-serules-trauma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9bb87f-cf08-4aab-a1aa-1d4c54b79700.jpg","index":0,"item":"4885017d-fc3e-40ec-aa8e-e456cf99adb6","keywords":null,"link":"/elet/20250308_szekrenyugras-oktatasa-tornaora-serules-trauma-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 20:00","title":"„Alkotmányba foglalnám ennek a kínzóeszköznek a betiltását” – emlékszik még a tornaórák rémére, a szekrényugrásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Elvileg igen, de gyakorlatban nincs jelentősége.","shortLead":"Elvileg igen, de gyakorlatban nincs jelentősége.","id":"20250308_Kaphatnak-e-magyar-nyugdijat-atkoltozo-ukran-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"1efbcaa4-9297-4be4-94ed-a3361708fa44","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Kaphatnak-e-magyar-nyugdijat-atkoltozo-ukran-nyugdijasok","timestamp":"2025. március. 08. 14:44","title":"Kaphatnak-e magyar nyugdíjat átköltöző ukrán nyugdíjasok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg újra Magyarországon.","shortLead":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg...","id":"20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"e627ae78-ba08-4c8c-88b1-2fa2d392fffa","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","timestamp":"2025. március. 09. 21:29","title":"Hatalmas gödröt ástak Bábolna mellett, 1400 szarvasmarhát öltek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337d65f0-ddd0-4d24-a07b-aee04e790b80","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntek éjjel felgyújtották a sertéstelepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszegen. A polgármester szerint a támadó arca megégett, miközben lángra lobbantotta a benzint.","shortLead":"Péntek éjjel felgyújtották a sertéstelepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszegen. A polgármester szerint...","id":"20250309_Megegett-arcu-ferfit-keresnek-a-szamosszegi-gyujtogatas-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/337d65f0-ddd0-4d24-a07b-aee04e790b80.jpg","index":0,"item":"b96b0e01-fbd0-4feb-8279-fbf0ffa983e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Megegett-arcu-ferfit-keresnek-a-szamosszegi-gyujtogatas-ugyeben","timestamp":"2025. március. 09. 20:39","title":"Megégett arcú férfit keresnek a szamosszegi gyújtogatás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére.","shortLead":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott...","id":"20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"d610bbc3-8d68-4ae8-b0a5-db78a199560a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","timestamp":"2025. március. 08. 13:20","title":"A zárolt orosz vagyon hozamából adtak hitelt Ukrajnának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]