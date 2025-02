Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5f1c0ef-f3b7-434d-944b-ad9186be6bc8","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Nemrég a Super Bowl-döntő szünetében adtak le 90 másodperces méregdrága reklámot a szcientológusok, de több európai országot is megtaláltak kampányukkal az elmúlt hetekben. Az egyház Los Angeles-i központjánál érdeklődtünk a kampány rendeltetéséről, enyhén fenyegető választ kaptunk.","shortLead":"Nemrég a Super Bowl-döntő szünetében adtak le 90 másodperces méregdrága reklámot a szcientológusok, de több európai...","id":"20250227_szcientologia-plakatok-budapesten-xenu-urleny-vallas-super-bowl-ellentmondasos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5f1c0ef-f3b7-434d-944b-ad9186be6bc8.jpg","index":0,"item":"639d1770-00b8-41b8-bade-31b2da3d7a14","keywords":null,"link":"/elet/20250227_szcientologia-plakatok-budapesten-xenu-urleny-vallas-super-bowl-ellentmondasos","timestamp":"2025. február. 27. 17:50","title":"Kegyetlenül meggyilkolt űrlények lelke lakozik bennünk – ebben is hisznek a Budapesten reklámozó szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","shortLead":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","id":"20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2.jpg","index":0,"item":"2859abb8-09dc-4c6b-a987-00a397114228","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","timestamp":"2025. február. 28. 17:41","title":"Államosítaná az önkormányzatok számlavezetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azzal magyarázta a vámok kivetését, hogy továbbra is ömlik a kábítószer az Egyesült Államokba.","shortLead":"Az amerikai elnök azzal magyarázta a vámok kivetését, hogy továbbra is ömlik a kábítószer az Egyesült Államokba.","id":"20250227_trump-marcius-4-vedovamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"71560676-ae36-4c6a-a8f4-06d02fac073f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_trump-marcius-4-vedovamok","timestamp":"2025. február. 27. 19:01","title":"Trump: Március 4-től élesednek a védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva, hogy a vonatgázolás okozta sérülések elfedik a bántalmazások nyomait is. ","shortLead":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva...","id":"20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"59ff373a-8388-4937-9b50-bfbdbd92502f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","timestamp":"2025. február. 28. 11:27","title":"25 éve vonatbalesetnek álcázták a kecskeméti kidobók, hogy agyonvertek egy férfit, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kiküldte meghívólevelét a tagállami vezetőknek a jövő csütörtöki, brüsszeli rendkívüli uniós csúcsra. Costa nemcsak az európai fővárosokba, hanem Kijevbe is küldött egy meghívót.","shortLead":"Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kiküldte meghívólevelét a tagállami vezetőknek a jövő csütörtöki, brüsszeli...","id":"20250227_eu-csucs_orban_zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"8cdb1157-12b0-485c-8cfe-a0cf3a5afe06","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_eu-csucs_orban_zelenszkij","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Brüsszelben találkozik Orbán és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol tudják, ott igyekeznek gyengíteni Párizs pozícióit.","shortLead":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol...","id":"20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1.jpg","index":0,"item":"97a58aab-c899-499b-b918-c90da7cd593d","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","timestamp":"2025. február. 28. 17:36","title":"Franciaország ismét Új-Kaledónia destabilizációjával vádolja Azerbajdzsánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f9d3f4-dad6-4cbf-b9b1-9cb87c648e0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépművészeti Múzeum tárlatára óriási az érdeklődés.","shortLead":"A Szépművészeti Múzeum tárlatára óriási az érdeklődés.","id":"20250227_szepmuveszeti-muzeum-munkacsy-kiallitas-hosszabbitott-nyitvatartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f9d3f4-dad6-4cbf-b9b1-9cb87c648e0c.jpg","index":0,"item":"703ed314-9c6c-4e4b-b4e7-fcab1ff82078","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_szepmuveszeti-muzeum-munkacsy-kiallitas-hosszabbitott-nyitvatartas","timestamp":"2025. február. 27. 11:56","title":"150 ezren látták már, most hosszabb nyitvatartás mellett lehet megnézni a Munkácsy-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]