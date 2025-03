Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori elnöke, aki a Bokros Lajos pénzügyminiszterrel együtt összeállított program egyik fő eredményének azt tartja, hogy az 1929–1933-as válság után ismét konvertibilis lett a magyar fizetőeszköz. Interjú.","shortLead":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori...","id":"20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157.jpg","index":0,"item":"624973ca-4f38-4dd6-8ff3-f3050f9af85a","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"„Súgtak nekünk az IMF-től” – Surányi György a Bokros-csomag eddig nem ismert részleteiről mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül ki Kovács Gergely kutyapártos polgármester posztjából.","shortLead":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül...","id":"20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e.jpg","index":0,"item":"f9827ead-e8f8-43d6-a36d-f99d0b6e07e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","timestamp":"2025. március. 09. 14:04","title":"Árulkodó fájlnevekkel szembesült, amikor a fideszes vezetés parkolási szerződéseit böngészte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat eredményez. Szerkesztett részlet Ethan Mollick Társintelligencia című könyvéből.","shortLead":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat...","id":"20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"d3a3a675-d4f1-4081-8b8c-2f7907c384ba","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","timestamp":"2025. március. 09. 19:15","title":"Egy titkos fegyver, amivel a ChatGPT tényleg hasznos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég állítja: csak akkor, ha erre külön engedélyt ad az ember.","shortLead":"A Google újabb funkciót adna a Geminihez, ami a jövőben a felhasználó keresési előzményeit is áttekintheti. A cég...","id":"20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"fefe0c45-7fcc-4e86-9931-391140acc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_google-gemini-mesterseges-intelligencia-keresesi-elozmenyek","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Már a keresési előzményekhez is hozzáférne a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő hat évtized jutott a múlt héten, máig tisztázatlan körülmények között, 95 évesen elhunyt Gene Hackmannek.","shortLead":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő...","id":"20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348.jpg","index":0,"item":"5f0e9b7a-5879-4b79-9950-425ac4d77fe4","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","timestamp":"2025. március. 09. 15:45","title":"„Színésznek képeztek ki, nem sztárnak” – Gene Hackmannek ez a szerep nem kellett, de így is a legnagyobbak közé emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban sokan lemondtak a munkaalkalmassági vizsgálatokról. A Belügyminisztérium nem siet a magyarázattal.","shortLead":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban...","id":"20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865.jpg","index":0,"item":"f253fd14-5aa4-4001-989a-636be057e7e8","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","timestamp":"2025. március. 10. 09:30","title":"„Az ülőmunka az új dohányzás”, de az államot újabban nem érdekli dolgozói egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff.jpg","index":0,"item":"7d1097e3-e354-4e7f-8e0f-1648c76cf704","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","timestamp":"2025. március. 09. 07:21","title":"66, azaz hatvanhat kilométerrel árulják ezt a remek 32 éves kupé BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","shortLead":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","id":"20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc.jpg","index":0,"item":"0bebadff-ef52-487b-9c63-038207fd4f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","timestamp":"2025. március. 10. 12:23","title":"Átnevezné és áttervezné az Európai Uniót az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]