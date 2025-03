Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy valótlanságot állít a növényi olajokról. A motivációja egyelőre nem ismert.","shortLead":"Mintegy 221 ezer ember egészségügyi adatai alapján a Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, az amerikai egészségügyi...","id":"20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e227a0e-7142-459f-ae43-8545de8370fe.jpg","index":0,"item":"97a06639-8428-4afe-9bbc-5f9c5eeba631","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_egeszseg-halalozas-kockazata-novenyi-olaj-vaj-fogyasztasa","timestamp":"2025. március. 10. 20:03","title":"Egyértelmű eredmény: ha vaj helyett növényi olajat fogyaszt, csökken a halálozás kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","shortLead":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","id":"20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"428f5397-746a-4ba1-88b5-8b0eb8c380b4","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 11. 12:34","title":"Szijjártó Péter nekiment a lengyel külügyminiszternek, szerinte ő az egyik legelvetemültebb háborúpárti politikus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden veszélyben lehet, ami egy hálózaton van a sebezhető eszközzel.","shortLead":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden...","id":"20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24.jpg","index":0,"item":"d2e7a92d-5014-45da-a701-d3014087097d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","timestamp":"2025. március. 10. 16:17","title":"Egymilliárd eszközben van ott a chip, amiről most kiderült: nagyon súlyos hibát hordoz magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi 10-20 százalékkal emelkedik.","shortLead":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi...","id":"20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459.jpg","index":0,"item":"32274bd2-5bd9-4d7b-9a79-daf90cb4738f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Hiába a határtalan barátság, Oroszországnak is elege lett az olcsó kínai autók dömpingjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orvosszakértők szerint a 95 éves színész talán azzal sem volt tisztában, hogy a felesége napokkal korábban meghalt. ","shortLead":"Orvosszakértők szerint a 95 éves színész talán azzal sem volt tisztában, hogy a felesége napokkal korábban meghalt. ","id":"20250311_gene-hackman-alzheimer-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"22cc01dc-df94-41d0-9019-613229444261","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_gene-hackman-alzheimer-halal","timestamp":"2025. március. 11. 10:53","title":"Gene Hackman utolsó napjai az Alzheimer-kór fogságában teltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az anyák szja-mentessége és a nyugdíjasok áfa-visszatérítése lesznek a költségvetés sarokpontjai.","shortLead":"Az anyák szja-mentessége és a nyugdíjasok áfa-visszatérítése lesznek a költségvetés sarokpontjai.","id":"20250310_Nagy-Marton-2026-os-koltsegvetes-utemterv-aprilis-20","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"6f925c14-d383-4e3b-982b-452df978cb62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Nagy-Marton-2026-os-koltsegvetes-utemterv-aprilis-20","timestamp":"2025. március. 10. 09:09","title":"Húsvétra ígéri Nagy Márton, hogy összeáll a jövő évi költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]