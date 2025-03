Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54cdcc4c-7762-4c13-bb8f-44fb0db9ef49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fél évszázad után idén március elején ismét kitört Magyarországon a párosujjú patásokat – a szarvasmarhákat, sertéseket, juhot, kecskét, sőt a vadon élő őzeket, szarvasokat, vaddisznókat is – fenyegető, rendkívül ragályos betegség, emiatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Fél évszázad után idén március elején ismét kitört Magyarországon a párosujjú patásokat – a szarvasmarhákat...","id":"20250312_Turistautakat-zarnak-le-a-ragados-szaj--es-koromfajas-terjedese-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54cdcc4c-7762-4c13-bb8f-44fb0db9ef49.jpg","index":0,"item":"9aeb03b5-f11e-4953-9d24-2ad0f39e8ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Turistautakat-zarnak-le-a-ragados-szaj--es-koromfajas-terjedese-miatt","timestamp":"2025. március. 12. 20:38","title":"Turistautakat zárnak le a ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","shortLead":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","id":"20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5.jpg","index":0,"item":"d20c2529-f031-4b5b-bcdd-271bb65e1797","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","timestamp":"2025. március. 11. 09:29","title":"Magyarországról kapott pénzt a spanyol szélsőjobboldal, nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","id":"20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71.jpg","index":0,"item":"fbe93662-22a8-421c-8105-1116909ca328","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","timestamp":"2025. március. 12. 06:41","title":"Szemkápráztató gigantikus felnikkel debütált a legújabb biturbó V8-as Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","shortLead":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","id":"20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed.jpg","index":0,"item":"311d3ee9-c1e3-4694-91d8-63fba0b54e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. március. 12. 09:40","title":"Régen látott áron lesz csütörtöktől a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","id":"20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5.jpg","index":0,"item":"163d3aec-8dff-4939-a2e3-04e5f1d6bf3f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","timestamp":"2025. március. 11. 08:17","title":"A Föld szinte minden országában meghaladja a légszennyezettség a WHO által meghatározott szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit védene egyformán. A kettős állampolgárok magyar állampolgárságának a felfüggesztését és ezáltal a kiutasításuk lehetőségét megteremtő politikai eszközt más országok is bevethetik. Az „amerikai mintára” készült módosításnak nem az USA-ban, hanem a magyar történelem sötét időszakában van előképe.","shortLead":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit...","id":"20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f.jpg","index":0,"item":"58698f29-ddec-47f4-8d05-4d4c489eacea","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 12. 12:42","title":"A határon túliakon csattanhat Orbánék ostora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által beígért teljes áfa-visszatérítést a zöldség és gyümölcs vásárlása után – derül ki a Medián friss felméréséből.","shortLead":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által...","id":"20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696.jpg","index":0,"item":"d952edf5-2713-495a-9e4e-8df9864595bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:16","title":"Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87529b9-4d91-4519-aea1-c91a55cac751","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A Sony World Photography Awards kihirdette a 2025-ös nyílt verseny 10 kategóriagyőztesét és a shortlistre került fotósokat. Az immár 18. éve megrendezett verseny annak az ünneplése, hogy az egyes fényképek képesek megragadni és kiemelni egy egyedi pillanatot, és közben felidéznek egy szélesebb narratívát is. Idén több mint kétszáz országból 419 ezer fotó érkezett be a versenyre. ","shortLead":"A Sony World Photography Awards kihirdette a 2025-ös nyílt verseny 10 kategóriagyőztesét és a shortlistre került...","id":"20250311_2025-Sony-World-Photography-Awards-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87529b9-4d91-4519-aea1-c91a55cac751.jpg","index":0,"item":"48804470-7443-4023-b1be-036556a0746c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250311_2025-Sony-World-Photography-Awards-galeria","timestamp":"2025. március. 11. 17:45","title":"Lebilincselő képekkel itt vannak a Sony World Photography Awards idei győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]