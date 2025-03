Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64693e65-1706-4ccf-86f6-eeb9e6fdf06d","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy végnapjait éli a piaci csodának indult mesterségeshús-piac: amíg a műhúsoknál továbbra is várat magára az áttörés, a növényi alapú alternatívát gyártó cégeknél rövid időn belül töredékükre estek a részvényárak. A folyamatnak több oka van, a piaci szereplők ezzel együtt optimisták, és a bátor befektetőknek a mostani szintek akár jó belépési pontot is jelenthetnek, ha épp akad elkölteni való pénzük. Lehet, hogy hazai célpontokat nem találnak, mivel a kormány újonnan bejelentett tervei szerint a teljes szegmenst betiltaná.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy végnapjait éli a piaci csodának indult mesterségeshús-piac: amíg a műhúsoknál továbbra is várat...","id":"20250313_muhus-piac-orban-kormany-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64693e65-1706-4ccf-86f6-eeb9e6fdf06d.jpg","index":0,"item":"9480210f-755d-4450-b598-f1d0bf782926","keywords":null,"link":"/360/20250313_muhus-piac-orban-kormany-betiltas","timestamp":"2025. március. 13. 19:48","title":"A kormány akkor tiltja be, amikor már magától is megdögleni látszik a műhús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes, ráadásul újra kellene engedélyeztetni őket az NGM-nél. Az e-pénztárgép megoldás lehet, de az csak 2026 második felétől válik kötelezővé.","shortLead":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes...","id":"20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b.jpg","index":0,"item":"1279dcb9-0ea5-49a2-a78b-d702d02d222f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","timestamp":"2025. március. 14. 08:52","title":"Milliós kiadást jelenthet a kisboltoknak az áfa-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8777aa60-c4b3-473d-854c-9dad241437d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jó hírt kaptak a tartalomgyártók, immáron a történetekkel is lehet bevételt szerezni, és ebben nincsenek is minimum elvárások.","shortLead":"Jó hírt kaptak a tartalomgyártók, immáron a történetekkel is lehet bevételt szerezni, és ebben nincsenek is minimum...","id":"20250314_meta-facebook-tortenetek-stories-monetizacio-program-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8777aa60-c4b3-473d-854c-9dad241437d8.jpg","index":0,"item":"59e56b81-1b50-44fe-8eb1-2cf1f1ce6d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_meta-facebook-tortenetek-stories-monetizacio-program-indulas","timestamp":"2025. március. 14. 09:03","title":"Már a Facebookkal is lehet pénzt keresni, és ehhez elég néhány rövid videót feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0242b168-7ca3-4e2b-88d0-4eabb1b8e2b7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A felszólalók szerint már csak a kész tényekkel szembesültek, amikor Szijjártó Péter bejelentette a kínai beruházást.","shortLead":"A felszólalók szerint már csak a kész tényekkel szembesültek, amikor Szijjártó Péter bejelentette a kínai beruházást.","id":"20250313_szolnok-elektrolitgyar-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0242b168-7ca3-4e2b-88d0-4eabb1b8e2b7.jpg","index":0,"item":"1ce7f3b5-34f2-4e19-ac63-bd80f882937b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_szolnok-elektrolitgyar-tuntetes","timestamp":"2025. március. 13. 21:46","title":"A városba tervezett elektrolitgyár miatt tüntettek Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ac47e-3e38-4f8d-a28e-c60ccf44030f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. ","shortLead":"Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. ","id":"20250314_Nem-engedik-be-a-HVG-stabjat-Orban-marcius-15-i-beszedere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ac47e-3e38-4f8d-a28e-c60ccf44030f.jpg","index":0,"item":"e2c42cb2-32ba-40ee-999c-1fadbca07bad","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Nem-engedik-be-a-HVG-stabjat-Orban-marcius-15-i-beszedere","timestamp":"2025. március. 14. 09:14","title":"Nem engedik be a HVG stábját Orbán március 15-i beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","id":"20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"3a6e3c77-d16e-4611-a6e4-98b8ce3d4abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","timestamp":"2025. március. 12. 16:55","title":"Azt ígéri a józsefvárosi fideszes képviselő, hogy visszaszereli korábban bérelt lakásába a konnektorokat és az ajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076b1f9-c82d-47b5-b1eb-5a252770cc7d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány ismét alaposan belenyúlt a költségvetésbe, lesz pénz rezsire a Klebelsberg Központnál, a Hungaroringnak is jut több mint 8,3 milliárd, és az alapítványi egyetemek is kapnak 8 milliárdot.","shortLead":"A kormány ismét alaposan belenyúlt a költségvetésbe, lesz pénz rezsire a Klebelsberg Központnál, a Hungaroringnak is...","id":"20250314_baptista-egyhaz-epulet-koltsegvetes-modositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076b1f9-c82d-47b5-b1eb-5a252770cc7d.jpg","index":0,"item":"56595b30-b103-402f-817a-72e1cb4ceca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_baptista-egyhaz-epulet-koltsegvetes-modositas","timestamp":"2025. március. 14. 13:27","title":"A Baptista Egyház úgy kap ajándékba egy épületet, hogy az állam újítja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]