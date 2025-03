Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik az aranyér tünetei. A háttérben meghúzódó okok azonban különbözőek lehetnek.","shortLead":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik...","id":"20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677.jpg","index":0,"item":"f62fccc5-928d-49f0-b4be-34e6c20f9ca5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"A családban bárkinek okozhat kellemetlenséget az aranyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c.jpg","index":0,"item":"0de4dfa7-985b-4016-95b5-ef63d029cf30","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","timestamp":"2025. március. 12. 17:10","title":"Lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről és meghalt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni egy ellenséges pilóta.","shortLead":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni...","id":"20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36.jpg","index":0,"item":"b4eb4104-fd5e-4145-8b1b-517021dbc0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Legyőzte az embert a mesterséges intelligencia a szimulált légiharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Célzott támadásokhoz használhattak több fertőzött androidos programot is, ezekkel gyakorlatilag minden létező adatot el lehetett lopni a készülékekről. Legalább egy az Android hivatalos alkalmazásboltjába is bekerült.","shortLead":"Célzott támadásokhoz használhattak több fertőzött androidos programot is, ezekkel gyakorlatilag minden létező adatot el...","id":"20250313_eszak-korea-hackerek-kospy-fertozott-android-alkalmazasok-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"c5a44bcc-9fc9-48c5-9e16-ad6f24376b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_eszak-korea-hackerek-kospy-fertozott-android-alkalmazasok-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 13. 11:03","title":"Letöltötte ezt az androidos alkalmazást? Akkor Észak-Koreában landolhattak az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","shortLead":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","id":"20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"140d99e6-cc57-4730-8d27-3afeaca4a71b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 06:55","title":"Putyin akár Ukrajnáról is beszélhet csütörtökön a Kreml szóvivője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra, illetve Európára nézve Donald Trump intézkedései. Sokak számára lehet meglepő, ami a Medián felméréséből a Pride megítéléséről kiderül.","shortLead":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra...","id":"20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333.jpg","index":0,"item":"5ec121c0-f95c-4dbb-874f-8b0ec4e58f18","keywords":null,"link":"/360/20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","timestamp":"2025. március. 13. 06:30","title":"Medián: Orbán nem tudja az EU ellen fordítani a magyarokat, Putyinnak viszont sok hívet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és a szolgáltatások drágulása is jóval gyorsabb volt Magyarországon, mint Romániában.","shortLead":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és...","id":"20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"2ed188b0-245c-496a-b5bb-513c0ea7392b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","timestamp":"2025. március. 13. 10:54","title":"A magyar infláció ismét megelőzte a románt, zsebben az Európa-bajnoki cím","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]