[{"available":true,"c_guid":"01cb26d3-b450-4681-951c-2901ce5c7073","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A település és ipari parkja kétirányú betáplálást kap.","shortLead":"A település és ipari parkja kétirányú betáplálást kap.","id":"20250313_Meszaros-Lorinc-95-milliard-forintert-fejleszt-vizkozmuvet-az-acsi-katodgyarhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01cb26d3-b450-4681-951c-2901ce5c7073.jpg","index":0,"item":"553ca928-4f82-4c05-875f-a35314aa074a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Meszaros-Lorinc-95-milliard-forintert-fejleszt-vizkozmuvet-az-acsi-katodgyarhoz","timestamp":"2025. március. 13. 08:40","title":"Mészáros Lőrinc 9,5 milliárd forintért fejleszt vízközművet az ácsi katódgyárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","shortLead":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","id":"20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b.jpg","index":0,"item":"7a5a06c1-058b-4bd4-b6c6-196918561ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","timestamp":"2025. március. 12. 14:52","title":"Honnan lesz pénzük a boltoknak fizetést adni, ha csak 10 százalék lehet az árrés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537feff2-3cff-4296-a894-789345bdd2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Károlin és a Pázmányon is indultak akkreditáció nélküli képzések.","shortLead":"A Károlin és a Pázmányon is indultak akkreditáció nélküli képzések.","id":"20250313_A-Karolin-es-a-Pazmanyon-is-indultak-akkreditacio-nelkuli-kepzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537feff2-3cff-4296-a894-789345bdd2cc.jpg","index":0,"item":"1f235cd8-4539-4247-9cd1-fcefef2ff2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_A-Karolin-es-a-Pazmanyon-is-indultak-akkreditacio-nelkuli-kepzesek","timestamp":"2025. március. 13. 13:00","title":"Eduline: Ezek az egyetemi szakok nem kaptak szakmai jóváhagyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","shortLead":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","id":"20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4.jpg","index":0,"item":"3c7c36a8-c0a1-4951-8ce6-076f53bfe7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","timestamp":"2025. március. 14. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c628728c-aab4-417c-b049-3f4888dd736d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De még szívesebben vitázna a miniszterrel komoly kérdésekről.","shortLead":"De még szívesebben vitázna a miniszterrel komoly kérdésekről.","id":"20250312_ruszin-szendi-zsirleszivas-szalay-bobrovniczky-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c628728c-aab4-417c-b049-3f4888dd736d.jpg","index":0,"item":"a23a2ffa-cf0f-4007-baba-642312b7f185","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_ruszin-szendi-zsirleszivas-szalay-bobrovniczky-vita","timestamp":"2025. március. 12. 16:26","title":"Zsírleszívás tb-kártyára? - Ruszin-Szendi Romulusz inkább fekvőtámaszversenyre hívta ki Szalay-Bobrovniczky Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","shortLead":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","id":"20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9.jpg","index":0,"item":"ca16a2a2-6894-45db-b12e-6fc10df82281","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","timestamp":"2025. március. 13. 17:00","title":"Tisztított szennyvízzel pótolnák a hiányzó vizet a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet a fogyasztás vége.","shortLead":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet...","id":"20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1.jpg","index":0,"item":"0c1efd07-bf48-4b65-a325-3da1845f7e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","timestamp":"2025. március. 13. 20:03","title":"Kórházba is kerülhet a gyerek, ha jégkását iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]