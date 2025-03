Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A határidő lejárta előtti napon Magyarország végül beleegyezett abba, hogy az EU hat hónappal meghosszabbítsa a mintegy 2400 személy és szervezet elleni szankciós intézkedéseket. A büntetőintézkedések azokat sújtják, akik támogatják az Ukrajna elleni agressziót. A vétó elengedésének ára négy személy listáról történő lehúzása volt.","shortLead":"A határidő lejárta előtti napon Magyarország végül beleegyezett abba, hogy az EU hat hónappal meghosszabbítsa a mintegy...","id":"20250314_szankcio_veto_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"939e982c-66c7-45e2-a282-7fd6c7917d38","keywords":null,"link":"/eurologus/20250314_szankcio_veto_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 11:11","title":"Szankciós lista: néhány névért cserébe elengedte a vétót a magyar kormány, Putyin barátja is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","shortLead":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","id":"20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9.jpg","index":0,"item":"ca16a2a2-6894-45db-b12e-6fc10df82281","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","timestamp":"2025. március. 13. 17:00","title":"Tisztított szennyvízzel pótolnák a hiányzó vizet a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint „jó lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „jó lesz”.","id":"20250313_Szente-Vajk-marcius-15-unnepseg-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce.jpg","index":0,"item":"3402edf4-7e63-4c8e-b09d-d0bf09481263","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Szente-Vajk-marcius-15-unnepseg-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 13. 08:37","title":"Szente Vajkra bízta Orbán Viktor a március 15-i ünnepség rendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","shortLead":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","id":"20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f.jpg","index":0,"item":"b8a5a00f-e7e3-4554-9e4f-61b18bdca940","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","timestamp":"2025. március. 13. 12:03","title":"Tömegesen mennek tönkre a Google tévéokosítói, a cég megoldást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesznek nagyon fontos politikai szövetségesei vannak a Balkánon. ","shortLead":"A Fidesznek nagyon fontos politikai szövetségesei vannak a Balkánon. ","id":"20250313_Szijjarto-szerint-mindenki-mas-kepmutato-es-lehetetlen-hogy-Ukrajna-elobb-csatlakozzon-az-EU-hoz-mint-a-Nyugat-Balkan-orszagai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"5c5e9595-9d83-4091-8196-a81dc82b3618","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Szijjarto-szerint-mindenki-mas-kepmutato-es-lehetetlen-hogy-Ukrajna-elobb-csatlakozzon-az-EU-hoz-mint-a-Nyugat-Balkan-orszagai","timestamp":"2025. március. 13. 13:42","title":"Szijjártó szerint mindenki más képmutató, és lehetetlen, hogy Ukrajna előbb csatlakozzon az EU-hoz, mint a Nyugat-Balkán országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég családipótlék-jogosultsága. Családi pótlékot azonban csak azok a külföldek kaphatnak, akik huzamos ideig itt élnek, gyerekkel együtt. Alapesetben ugyanez lesz a szabály a két- és háromgyerekesek esetében. A megduplázódó családi adókedvezményből a Fidesz épp idén év elején zárta ki az EGT-n kívülről érkezetteket, tehát a vendégmunkások többségét.","shortLead":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég...","id":"20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84.jpg","index":0,"item":"2377b957-6ca9-45e2-901c-9ecb77c38ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 06:42","title":"Sok anyának savanyú családi adóparadicsom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata, az európai elektromos autóipar egyik kulcsszereplője. Az energiaátmenet területén erősödő kínai dominancia határozhatja meg a globális gazdaság jövőjét.","shortLead":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata...","id":"20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad.jpg","index":0,"item":"db989c62-7d8e-48b6-8efd-48905d88402f","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 05:28","title":"Elvérzett Európa óriási akkugyártó reménysége, semmi sem állíthatja meg a kínai előretörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46160685-154a-454d-89ae-648608546f67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten befektetési célú felvásárlásokat. ","shortLead":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten...","id":"20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46160685-154a-454d-89ae-648608546f67.jpg","index":0,"item":"8ae54131-ae08-4cf2-abcb-044d9970aa87","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","timestamp":"2025. március. 13. 10:57","title":"Sarkalatos törvényben tiltaná be a kormány, hogy jöttmentek is vehessenek házat a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]