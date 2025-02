Trollkodós választ küldött a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Bayer Zsoltnak, aki a Magyar Nemzetben hétfő reggelre elkezdte listázni azokat a bírákat, akik részt vettek a szombati tüntetésen. (Azon a tüntetésen, ahol a TV2 szerint nem voltak bírók.)

„Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül” – Több ezren tüntettek a bírók mellett Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.

A kormánypárti publicista – két bíró felszólalót, Matusik Tamást és Boros Katalint megnevezve – a listázást azzal indokolta, hogy ha „február 22-e után bármelyikünknek, kormánypárti politikusnak, újságírónak, celebnek, közszereplőnek bármilyen peres ügye akad, s a tüntetésen jelen lévő valamelyik bíró tárgyalja az ügyünket, akkor haladéktalanul elfogultság miatt kell panaszt tennünk, és mindaddig nem kell – sőt! tilos! – megjelennünk egyetlenegy tárgyaláson is, ameddig le nem cserélik egy olyan bíróra, aki nem tüntetett”.

A MABIE legújabb válaszában először is arra hívta fel Bayer figyelmét, hogy a véleménynyilvánítás joga és a gyülekezési jog alkotmányos alapjog, amely mindenkit megillet. Ráadásul – ahogy azt korábban az Országos Bírói Tanács is leszögezte – a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést az információs önrendelkezésről törvény és a GDPR is tiltja.

Biztos, ami biztos, a demonstrációt szervező bírói egyesület azt is megüzente a kormánypárti publicistáknak, milyen peres ügyekben találkozhatnak a két listázott bíróval.

„Jelezzük a pontos tájékoztatás érdekében, hogy dr. Matusik Tamás a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoportjának csoportvezetője (címlapképünkön), aki például kényszerintézkedésekkel (letartóztatással) kapcsolatos ügyeket intéz, míg dr. Boros Katalin a Győri Törvényszék büntetés-végrehajtási ügyek intézésére kijelölt bírája, aki elsősorban a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjainak ügyeiben jár el.”