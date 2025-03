Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"“Képzeld el, hogy annyira szereted, ha kormányoznak, hogy a kormányodnak is akarsz egy kormányt!”","shortLead":"“Képzeld el, hogy annyira szereted, ha kormányoznak, hogy a kormányodnak is akarsz egy kormányt!”","id":"20250314_Elon-Musk-mar-az-EU-puszta-lete-ellen-hergel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"50fc14ab-0502-4e2f-a55a-5b6b9c6c728a","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Elon-Musk-mar-az-EU-puszta-lete-ellen-hergel","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Elon Musk egy sarló-kalapácsos EU-címerrel hergel az X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58de5eb5-055c-4c84-bfa4-5fac42f3d261","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alacsony építési mód, relatíve szerény tömeg, takarékos hátsókerékhajtás és nagy akkumulátor. A Tesla ilyen építőkockákkal dolgozva alkotta meg a rekordhatótávú Model 3-at, amely indexkar nélkül és egész korrekt áron indul csatába.","shortLead":"Alacsony építési mód, relatíve szerény tömeg, takarékos hátsókerékhajtás és nagy akkumulátor. A Tesla ilyen...","id":"20250315_azt-a-hetszazat-700-km-hatotav-bajnok-uj-Tesla-Model-3-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58de5eb5-055c-4c84-bfa4-5fac42f3d261.jpg","index":0,"item":"b5c953a6-6b29-4c91-a144-a294c17ec46a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250315_azt-a-hetszazat-700-km-hatotav-bajnok-uj-Tesla-Model-3-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 17:00","title":"Azt a hétszázát! Teszten a 700 km-t ígérő hatótávbajnok, az új Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3eecab-3cd5-4bbf-8265-fe7329083f8e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20250315_Forma-1-Norris-Hamilron-McLaren-idomero-ausztral-futam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3eecab-3cd5-4bbf-8265-fe7329083f8e.jpg","index":0,"item":"3236679e-8fe8-4434-af72-42ceef581559","keywords":null,"link":"/sport/20250315_Forma-1-Norris-Hamilron-McLaren-idomero-ausztral-futam","timestamp":"2025. március. 15. 07:27","title":"Forma-1: Norris indul majd az élről, Hamilton a nyolcadik lett az időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly szerepe volt az 1848-as forradalom alakulásában. Hogyan fogadták a csak női honvédekből álló alakulatot Görgeiék? Egyáltalán mekkora mozgástere volt egy nőnek, és milyen szereplehetőségek álltak előtte, ha tevékenyen részt kívánt venni a magyar szabadság ügyének előmozdításában?","shortLead":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly...","id":"20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684.jpg","index":0,"item":"570ac670-6322-42de-9512-c7f38c01ee3d","keywords":null,"link":"/elet/20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","timestamp":"2025. március. 14. 18:30","title":"Tényleg szexmegvonással akarta honvédelemre buzdítani a magyar férfiakat Szendrey Júlia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e734d0-28fd-4885-a7c4-4f80af3db613","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A díjazottak között van Müller Péter Sziámi is.","shortLead":"A díjazottak között van Müller Péter Sziámi is.","id":"20250314_kossuth-dij-2025-nevsor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20e734d0-28fd-4885-a7c4-4f80af3db613.jpg","index":0,"item":"ba835a12-f579-414e-b1d7-78f82d787e92","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kossuth-dij-2025-nevsor-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 17:57","title":"Koncz Gábor kapta idén a Kossuth-nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban vannak egymással, az alternatív vajúdási lehetőségtől a saját fürdőszobáig sok mindent nyújtanak. De mire vágynak leginkább a kismamák?","shortLead":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban...","id":"20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"c2f618d8-424c-463f-b86d-780deda92b9a","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","timestamp":"2025. március. 15. 13:00","title":"A magyarországi élveszületések száma zuhan, de nem a budapesti magánklinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","shortLead":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","id":"20250316_hatoslotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"badc4d9c-47e7-4b1a-94ec-9a7b65d1de33","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hatoslotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 16. 16:57","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni ahhoz, hogy vehessen egy bármit akárhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]