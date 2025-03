Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza a berlini székhellyel működő Európai Társaság a Szabadságjogokért (Civil Liberties Union for Europe – Liberties) legfrissebb éves jelentése. Az ország tavaly még inkább visszalépett, például a sajtószabadság és a független bíráskodás területén.","shortLead":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza...","id":"20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54.jpg","index":0,"item":"072a886f-e079-49a5-9ea3-8e3dc3a0216d","keywords":null,"link":"/360/20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","timestamp":"2025. március. 18. 07:05","title":"Európai TASZ: A magyar jogállam külön kategória az EU-ban – a legalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a döntés után arra hivatkozott, hogy megkaptuk a kért garanciákat hazánk energiabiztonságára.","shortLead":"Szijjártó Péter a döntés után arra hivatkozott, hogy megkaptuk a kért garanciákat hazánk energiabiztonságára.","id":"20250317_oroszorszag-eu-szankciok-magyar-kormany-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"2285b179-0a90-4ba0-aad5-185806f3d245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_oroszorszag-eu-szankciok-magyar-kormany-usa","timestamp":"2025. március. 17. 21:13","title":"A Politico szerint Amerikából kérték a magyar kormányt, hogy ne vétózza meg az Oroszország elleni EU-szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","shortLead":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","id":"20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"e65f79ff-8a36-47c4-9418-49af7f06a2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","timestamp":"2025. március. 18. 07:46","title":"A magas infláció miatt korrekcióra szorulhatnak ősszel a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök azt is leszögezte, hogy Szlovákia nem vesz részt semmilyen katonai misszióban Ukrajnában.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök azt is leszögezte, hogy Szlovákia nem vesz részt semmilyen katonai misszióban Ukrajnában.","id":"20250317_robert-fico-szlovakia-europai-unio-szankcio-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f.jpg","index":0,"item":"f376297d-b7b2-40e8-919c-0bb99e6f76d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_robert-fico-szlovakia-europai-unio-szankcio-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 17. 16:41","title":"Fico: Soha, semmilyen uniós szankciót nem fogunk támogatni Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","shortLead":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","id":"20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334.jpg","index":0,"item":"1bbff140-e282-49d1-8103-4284504a7173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","timestamp":"2025. március. 18. 13:13","title":"Somogy megyében talált kőolajat a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását helyezi kilátásba a RECLAIM nevű brüsszeli civil szervezet, amely már több esetben folytatott kampányt a magyar kormány intézkedéseivel szemben.","shortLead":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását...","id":"20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"4e450ec0-edcb-4912-9c03-361187f2ce85","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2025. március. 17. 14:36","title":"„Megdöbbentő látni, hogy Magyarország Erdoğan és Putyin szintjére süllyed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról...","id":"20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa.jpg","index":0,"item":"9cb02cac-f918-41ab-aecc-03eb2536c30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","timestamp":"2025. március. 17. 06:41","title":"Ez a biturbó V12-es Maybach Zeppelin kimaxolja a luxus fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]