[{"available":true,"c_guid":"43944ecf-bbc9-4387-acab-79d3b94fcf4d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Elindult hétfőn a kormány legújabb gazdaságpolitikai innovációja, az árréssapka, amelytől az árak visszafogását várják a döntéshozók, bár azt maga Nagy Márton is elismerte, az intézkedés aligha fogja érdemben csökkenteni az inflációt. És nem is ez a legnagyobb baj vele: végigvettük a fogyasztói bizalomtól a forintárfolyamig miért többet árt, mint használ az árrésstop.","shortLead":"Elindult hétfőn a kormány legújabb gazdaságpolitikai innovációja, az árréssapka, amelytől az árak visszafogását várják...","id":"20250317_arres-arressapka-arresstop-kormany-hitelesseg-fogyasztas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43944ecf-bbc9-4387-acab-79d3b94fcf4d.jpg","index":0,"item":"a41f61b5-ff19-45e1-8a1d-ffcd469ecb32","keywords":null,"link":"/360/20250317_arres-arressapka-arresstop-kormany-hitelesseg-fogyasztas-inflacio","timestamp":"2025. március. 17. 12:23","title":"A kormány saját maga és az egész ország alatt vágja a fát az árrésstoppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyi nyugdíjasklub vezetőjét életveszélyes koponyasérülésekkel vitték el a támadás helyszínéről a mentők.","shortLead":"A helyi nyugdíjasklub vezetőjét életveszélyes koponyasérülésekkel vitték el a támadás helyszínéről a mentők.","id":"20250317_fonoi-gyilkossag-ujabb-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4.jpg","index":0,"item":"75e7f402-5e48-4fa0-9198-0dd0333f261b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_fonoi-gyilkossag-ujabb-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 17. 14:14","title":"Fonói gyilkosság: az egyik bántalmazott járókelő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","id":"20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6.jpg","index":0,"item":"9bc0c9d0-6261-4a4a-b901-9ed954c20447","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","timestamp":"2025. március. 17. 18:58","title":"Dodik ellen elfogatóparancsot adott ki a boszniai határrendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A felszínre tört erőszak alááshatja a szíriai átmenetet, igazságtétel és nemzetközi elfogadás nélkül az új kormány nem képes egységet teremteni. Mindez az oroszok visszatérésének kedvez.","shortLead":"A felszínre tört erőszak alááshatja a szíriai átmenetet, igazságtétel és nemzetközi elfogadás nélkül az új kormány nem...","id":"20250317_hvg-polgarhaboru-sziria-usa-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"3db17791-e296-45e7-974c-757aa7d441ef","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-polgarhaboru-sziria-usa-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 17. 17:00","title":"Lázadás és bosszúhadjárat vitte vissza a polgárháború szélére Szíriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa4f46a-c415-44a3-9d91-7ea67a4b663d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszandar Vucsics egy tucatnyi újságíróval látogatott a belgrádi kórházba, akik a bekötözött sérülteket is végigfotózták.","shortLead":"Alekszandar Vucsics egy tucatnyi újságíróval látogatott a belgrádi kórházba, akik a bekötözött sérülteket is...","id":"20250318_alekszandar-vucsics-macedon-diszkotuz-serultek-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa4f46a-c415-44a3-9d91-7ea67a4b663d.jpg","index":0,"item":"69743bd5-6173-4ce3-87da-9370559163de","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_alekszandar-vucsics-macedon-diszkotuz-serultek-korhaz","timestamp":"2025. március. 18. 09:43","title":"A családtagokat nem, a szerb elnököt beengedték az észak-macedóniai diszkótűz sérültjeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","shortLead":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","id":"20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3.jpg","index":0,"item":"15692420-177b-46da-bfba-fe9ab246cc84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","timestamp":"2025. március. 17. 15:06","title":"Elfogyott a pénz? Túl drága ajánlatok jöttek, ezért egyelőre nem épül magyar közpénzből fociakadémia Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint az Ernie 4.5 a cég szerint az OpenAI-jal és a DeepSekkel is versenyre tud kelni.","shortLead":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint...","id":"20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"fe0775c0-6251-4f2b-8289-ec83a2fe23d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","timestamp":"2025. március. 17. 18:03","title":"99%-kal olcsóbb a ChatGPT-nél a „kínai Google” legújabb MI-je, ami még a DeepSeeknek is feladhatja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]