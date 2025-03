Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf12bc36-a468-4633-852b-e79628a71354","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportban mindig akadtak ügyeskedők, akik a szabályok átlépésével próbáltak előnyre szert tenni a riválisaikkal szemben. A norvég síugrók botránya után néhány ilyen esetet gyűjtöttünk össze.","shortLead":"A sportban mindig akadtak ügyeskedők, akik a szabályok átlépésével próbáltak előnyre szert tenni a riválisaikkal...","id":"20250319_csalas-sport-siugrok-labdarugas-nfl-forma1-kerekpar-atletika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf12bc36-a468-4633-852b-e79628a71354.jpg","index":0,"item":"c72419df-425f-4f9b-a386-e2a5e19221bb","keywords":null,"link":"/sport/20250319_csalas-sport-siugrok-labdarugas-nfl-forma1-kerekpar-atletika","timestamp":"2025. március. 19. 19:30","title":"Kémkedés, szándékos baleset, motoros bicikli – 5+1 csalás, amely megrázta a sportvilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","shortLead":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","id":"20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341.jpg","index":0,"item":"61686650-da24-4ceb-8b7a-f7c128886dc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Nem véletlenül kérnek 52 millió forintot ezért a régi Lanciáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja az arcfelismerő kamerákat. Az állami megfigyelés rendszerére bizonyítékot szolgáltatott a Fidesz legújabb – alkotmányozással is egybekötött – törvénykezése.","shortLead":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja...","id":"20250319_arcfelismero-programok-tuntetes-gyulekezesi-jog-pride-fulbemaszo-hajlam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34.jpg","index":0,"item":"a7249a6d-6bc0-4c6b-8c06-d1cc01f7ce28","keywords":null,"link":"/360/20250319_arcfelismero-programok-tuntetes-gyulekezesi-jog-pride-fulbemaszo-hajlam","timestamp":"2025. március. 19. 10:16","title":"Kínai úton a kormány: a Pride-tiltás árnyékában összekapcsolta a megfigyelési adatbázisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf7436f-089d-4fda-8895-e78a38d5f4aa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A herceg 2020-ban költözött az USA-ba feleségével, az amerikai állampolgár Meghan Markle-lel, és már nem először pedzegetik a kitoloncolását. ","shortLead":"A herceg 2020-ban költözött az USA-ba feleségével, az amerikai állampolgár Meghan Markle-lel, és már nem először...","id":"20250318_Harry-herceg-vizum-kitoloncolas-bevandorlas-akta-Amerikai-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf7436f-089d-4fda-8895-e78a38d5f4aa.jpg","index":0,"item":"eeb69659-d686-4ba5-a5c8-51577aff8580","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Harry-herceg-vizum-kitoloncolas-bevandorlas-akta-Amerikai-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 18. 15:32","title":"Nyilvánosságra hozhatják Harry herceg bevándorlási iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi a profilját – és az adatait.","shortLead":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi...","id":"20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"029ce955-4efd-47b7-9d81-28fbf2241cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 18. 13:03","title":"Jelez, ha baj van, de a megelőzésben is segít a TikTok újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4c9304-27ac-462c-a129-6134e8ad8f73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselője a gyülekezési törvény szigorításának megszavazását követően Lőcsei Lajos momentumos képviselő felé tett rasszista kiszólást.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselője a gyülekezési törvény szigorításának megszavazását követően Lőcsei Lajos momentumos képviselő...","id":"20250319_novak-elod-locsei-lajos-mi-hazank-momentum-pride-parlament-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4c9304-27ac-462c-a129-6134e8ad8f73.jpg","index":0,"item":"4bcbd954-1c26-4f61-837f-68d5a10d890a","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_novak-elod-locsei-lajos-mi-hazank-momentum-pride-parlament-rasszizmus","timestamp":"2025. március. 19. 14:53","title":"Novák Előd a Momentum roma képviselőjének: \"Nem a putriban vagy!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmogul és az amerikai alelnök a magyar családpolitikáról nyilatkoztak elismerően – állítja a kormány.","shortLead":"A techmogul és az amerikai alelnök a magyar családpolitikáról nyilatkoztak elismerően – állítja a kormány.","id":"20250318_musk-vance-csaladtamogatas-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"54564e6f-aabf-4c30-ad0d-275a24c8ca92","keywords":null,"link":"/elet/20250318_musk-vance-csaladtamogatas-magyar-kormany","timestamp":"2025. március. 18. 21:19","title":"Musk és Vance dicséretével büszkélkedik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy európai parlamenti képviselő biztosan részt vesz a budapesti Pride-on: egy holland zöldpárti politikus jelezte, hogy június 28-ra már van programja. Közben az Európai Bizottság hivatalból elkezdte vizsgálni a jogszabályt, amelynek vége egy kötelezettségszegési eljárás, akár bírósági per lehet.","shortLead":"Egy európai parlamenti képviselő biztosan részt vesz a budapesti Pride-on: egy holland zöldpárti politikus jelezte...","id":"20250319_unios-jog_europai_bizottsag_pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"abd0dffb-bf5f-45b6-af2c-44297701ee05","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-jog_europai_bizottsag_pride-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 16:06","title":"Brüsszel szerint az EU Alapjogi Chartáját sértheti a Pride betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]