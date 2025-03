Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","shortLead":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","id":"20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"daf1aeb9-d78a-487c-8ea7-b4bf540e6df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 18. 07:00","title":"Elindultak a Földre az űrben rekedt asztronauták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","shortLead":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","id":"20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7.jpg","index":0,"item":"8dfe89f9-39c0-4c7b-bebf-3d8b43ca76fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","timestamp":"2025. március. 18. 09:26","title":"Januárban kinevezték, azóta már ki is rúgták a fogyasztóvédelem első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c137fff8-bc2b-40d2-a8ad-c3754a080af8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint hirtelen még Gyurcsány is hasznos lett a kormány számára.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint hirtelen még Gyurcsány is hasznos lett a kormány számára.","id":"20250318_Magyar-Peter-alakul-a-Fidesz-Mi-Hazank-koalicio-tisza-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c137fff8-bc2b-40d2-a8ad-c3754a080af8.jpg","index":0,"item":"9d903efe-8506-4eb1-b061-bcff0635287d","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Magyar-Peter-alakul-a-Fidesz-Mi-Hazank-koalicio-tisza-kampany","timestamp":"2025. március. 18. 12:32","title":"Magyar Péter: Alakul a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki a Margit hídra. A rendőrség már az érkezésük előtt lezárta a hidat, de a tömeg sokáig kitartott.","shortLead":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki...","id":"20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775.jpg","index":0,"item":"f5023a8f-944c-4107-9c9c-3d4f21cceedc","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:23","title":"Órákig néztek farkasszemet a tüntetők és a rendőrök a Margit hídon, ám végül komolyabb balhé nélkül ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","shortLead":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","id":"20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99.jpg","index":0,"item":"523e91de-2088-4ff5-88f1-70e58434bb53","keywords":null,"link":"/kultura/20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","timestamp":"2025. március. 18. 15:36","title":"Jövő hétfőn búcsúztatják Bényi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23a55de-cff8-4aef-aab2-5aa6e7ebbc86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb drón tűnt fel az ukrán Sky Defenders kínálatában, amely nemcsak fegyvert, de egy 360 fokban forgatható kamerát is kapott, hogy semlegesítse az ellenséges drónokat.","shortLead":"Újabb drón tűnt fel az ukrán Sky Defenders kínálatában, amely nemcsak fegyvert, de egy 360 fokban forgatható kamerát is...","id":"20250318_ukran-dron-soretes-puska-zigzag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c23a55de-cff8-4aef-aab2-5aa6e7ebbc86.jpg","index":0,"item":"2a70024f-73e8-4314-b2ba-bdd873435a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_ukran-dron-soretes-puska-zigzag-video","timestamp":"2025. március. 18. 17:03","title":"Sörétes puskával szerelt drónt készített Ukrajna, az orosz drónokat szedné le vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületi polgármester állítja, hogy a közgyűlésre benyújtott, a Pride-törvényre reagáló előterjesztéseit letiltotta Karácsony.","shortLead":"A IX. kerületi polgármester állítja, hogy a közgyűlésre benyújtott, a Pride-törvényre reagáló előterjesztéseit...","id":"20250319_Baranyi-Krisztina-szerint-Karacsony-Gergely-a-vilag-leggyavabb-polgarmestere-pride-betiltas-torvenymodositas-budapesti-kozgyules-fovaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"8a6ba885-095c-4325-bd4b-eaa0dd982b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Baranyi-Krisztina-szerint-Karacsony-Gergely-a-vilag-leggyavabb-polgarmestere-pride-betiltas-torvenymodositas-budapesti-kozgyules-fovaros","timestamp":"2025. március. 19. 19:25","title":"Baranyi Krisztina szerint Karácsony Gergely a világ leggyávább főpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek tekintendő.","shortLead":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek...","id":"20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"1cbac34f-8e45-4292-98df-5d46e90cb045","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","timestamp":"2025. március. 18. 08:38","title":"Toronto önti a pénzt az elektromos autók támogatásába, a Tesla azonban egy centet sem kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]