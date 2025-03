Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","shortLead":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","id":"20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d.jpg","index":0,"item":"95cf060d-1dbd-4bab-83c3-c06f66760918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","timestamp":"2025. március. 19. 08:24","title":"Ekkora bukást is régen láthattunk: három nap alatt 1300 milliárd forintot vesztett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta megakadályozni a végrehajtását.","shortLead":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta...","id":"20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394.jpg","index":0,"item":"e0685328-e5e5-45ab-b578-693dfaf15b04","keywords":null,"link":"/elet/20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","timestamp":"2025. március. 17. 17:14","title":"Bíróság hagyta jóvá egy 24 éves nő eutanázia iránti kérelmét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb űrutazás rekordját meg sem közelítették a napokban hazatérő asztronauták. Az űrhajósok közérzetét sok minden befolyásolja, valaki egy évet is el tud tölteni a súlytalanságban, valakit viszont egyetlen hét is egy életre megvisel. ","shortLead":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb...","id":"20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e.jpg","index":0,"item":"92344222-1556-4270-acf6-3ebb679d5653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 04:28","title":"Kilenc hónap után térnek vissza az űrben rekedt asztronauták, de még így is távol vannak a rekordtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","shortLead":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","id":"20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8.jpg","index":0,"item":"fb41d047-0b1e-4510-bafc-635c67324fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","timestamp":"2025. március. 18. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati méregdrága közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","shortLead":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","id":"20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a.jpg","index":0,"item":"8f01bade-b41d-476f-91e1-ce5a63f9cd54","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","timestamp":"2025. március. 19. 09:59","title":"Újabb zebra érkezhet Mészáros cégének telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dbaf2f-38e5-46ff-9f04-da32a5e4746f","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Két hét alatt csak a belga főváros egyik negyedében, Anderlechtben hét fegyveres leszámolás történt. „Olyan, mintha a Vadnyugaton élnénk” – mondják a helyiek. Ropognak a fegyverek Szeretettel külföldről sorozatunk legújabb, brüsszeli cikkében.","shortLead":"Két hét alatt csak a belga főváros egyik negyedében, Anderlechtben hét fegyveres leszámolás történt. „Olyan, mintha...","id":"20250318_szeretettel-kulfoldrol-brusszel-drogkereskedelem-bandahaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dbaf2f-38e5-46ff-9f04-da32a5e4746f.jpg","index":0,"item":"9040ce79-f7f7-4433-90af-1fb119736a28","keywords":null,"link":"/360/20250318_szeretettel-kulfoldrol-brusszel-drogkereskedelem-bandahaboru","timestamp":"2025. március. 18. 15:00","title":"A brüsszeli rendőrök a mobiljukat nyomkodták, amikor 60 méterre tőlük Kalasnyikovval végeztek ki egy drogkereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557ea8e-2507-4800-8af1-b5b53bea04de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy a SpaceX vezetőjével szeretne együttműködni a Roszkoszmosz és a Roszatom is.","shortLead":"Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy a SpaceX vezetőjével szeretne együttműködni a Roszkoszmosz és a Roszatom is.","id":"20250318_oroszorszag-elon-musk-mars-misszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0557ea8e-2507-4800-8af1-b5b53bea04de.jpg","index":0,"item":"69c074da-629c-41c5-bf60-32213e67fc49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_oroszorszag-elon-musk-mars-misszio","timestamp":"2025. március. 18. 17:04","title":"Oroszország Elon Muskkal tárgyalna a Mars-misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe.","shortLead":"Könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe.","id":"20250317_polus-center-maro-szag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"a2fdb7d9-d638-4eb0-ac5a-01f13dedd81a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_polus-center-maro-szag","timestamp":"2025. március. 17. 19:08","title":"Maró szag terjengett a Pólus Centerben, 15 embert toxikológiai vizsgálatra szállítottak a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]