[{"available":true,"c_guid":"71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","shortLead":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","id":"20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2.jpg","index":0,"item":"0d194dd0-32af-46b2-bbe8-7a411ff3864f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","timestamp":"2025. március. 18. 13:57","title":"Minden tizedik magyar nagyvállalat leépítést tervez idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4b1fc3-4659-4626-9fd0-fa13fa1059e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mai árfolyamon több mint 10 milliárd forintot fizetnek ki, még akkor is, ha szerintük amúgy minden rendben van a cégnél.","shortLead":"Mai árfolyamon több mint 10 milliárd forintot fizetnek ki, még akkor is, ha szerintük amúgy minden rendben van a cégnél.","id":"20250319_google-buntetes-feher-azsiai-fizetes-eloremenetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a4b1fc3-4659-4626-9fd0-fa13fa1059e3.jpg","index":0,"item":"301bdd0d-a18d-4ab6-81c5-24a482ffab73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_google-buntetes-feher-azsiai-fizetes-eloremenetel","timestamp":"2025. március. 19. 11:40","title":"Brutális büntetést fizet a Google, mert előnyben részesítette a fehér és ázsiai dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak súlyos bűncselekményekre. 