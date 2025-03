Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével mutatta be a Dobot Robotics.","shortLead":"Ideális konyhai segéd lehet az Atom nevű humanoid robotból, melynek képességeit egy egészséges reggeli elkészítésével...","id":"20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e41301-2d53-426b-a068-8af9b714a717.jpg","index":0,"item":"285fad54-ab8c-4e5c-a2e9-cd52836ea702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_dobot-robotics-atom-humanoid-robot-sef-reggeli-video","timestamp":"2025. március. 19. 17:03","title":"Pirítóst készít reggelire, precízen tálal, és még mosolyog is a kínai robotséf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban. Hasonló kezdeményezése azonban már volt a TikToknak, így kérdés, hogy az új biztonsági garanciák elegendőek lesznek-e.","shortLead":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban...","id":"20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906.jpg","index":0,"item":"f06f5cd9-7810-4c0d-a4cd-c5c29f41c920","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","timestamp":"2025. március. 19. 09:03","title":"Közel lehet a megállapodás: így menekülhet meg a TikTok amerikai üzletága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","shortLead":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","id":"20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da.jpg","index":0,"item":"518b46bc-7f35-4c01-87f2-858f5277c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","timestamp":"2025. március. 20. 08:07","title":"Új rendelettel ágyaznak meg a paksi atomerőmű továbbnál is további üzemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnököt korábban az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa arra szólította fel, hogy vétózza meg a Pride-törvényt.","shortLead":"A köztársasági elnököt korábban az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa arra szólította fel, hogy vétózza meg...","id":"20250319_Sulyok-Tamas-elmagyarazta-miert-irta-ala-a-Pride-torvenyt-betiltas-koztarsasagi-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f.jpg","index":0,"item":"a1fd4d91-89a7-43a5-b9a2-085d34cbcea6","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-elmagyarazta-miert-irta-ala-a-Pride-torvenyt-betiltas-koztarsasagi-elnok","timestamp":"2025. március. 19. 20:09","title":"Sulyok Tamás hosszadalmas jogi okfejtésében magyarázza, hogy miért írta alá a Pride-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csupa gyártói márkás terméken keresztül bizonygatja a kormány, hogy az árrésstopnak óriási hatása van.","shortLead":"Csupa gyártói márkás terméken keresztül bizonygatja a kormány, hogy az árrésstopnak óriási hatása van.","id":"20250318_arresstop-tejtermek-50-szazalek-olcsobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a.jpg","index":0,"item":"0757c697-f667-4d1f-ae8c-8e445dce2c21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_arresstop-tejtermek-50-szazalek-olcsobb","timestamp":"2025. március. 18. 14:21","title":"A kormány szerint bámulatos az árréssapka hatása, több tucat termék ára felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","shortLead":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","id":"20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"02784d60-599d-400c-8d59-f4407abe0de7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","timestamp":"2025. március. 20. 07:49","title":"Új nyomozás indult a felfüggesztett pap ügyében, aki egy McDonald’sban dolgozó fiút zaklathatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De mi lesz így az Alaptörvényben rögzíteni kívánt készpénzhasználattal?","shortLead":"De mi lesz így az Alaptörvényben rögzíteni kívánt készpénzhasználattal?","id":"20250319_nagy-marton-kotelezo-atm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"79ed6b77-c19a-4962-b638-cf48a6e79cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nagy-marton-kotelezo-atm","timestamp":"2025. március. 19. 09:16","title":"Nagy Márton legújabb kérését aligha tudják teljesíteni a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557ea8e-2507-4800-8af1-b5b53bea04de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy a SpaceX vezetőjével szeretne együttműködni a Roszkoszmosz és a Roszatom is.","shortLead":"Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy a SpaceX vezetőjével szeretne együttműködni a Roszkoszmosz és a Roszatom is.","id":"20250318_oroszorszag-elon-musk-mars-misszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0557ea8e-2507-4800-8af1-b5b53bea04de.jpg","index":0,"item":"69c074da-629c-41c5-bf60-32213e67fc49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_oroszorszag-elon-musk-mars-misszio","timestamp":"2025. március. 18. 17:04","title":"Oroszország Elon Muskkal tárgyalna a Mars-misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]