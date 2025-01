Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült...","id":"20250114_magyar-turista-Horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d.jpg","index":0,"item":"fadd0ff7-d716-422f-903c-86ccd125c56a","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_magyar-turista-Horvatorszag","timestamp":"2025. január. 14. 14:18","title":"Soha nem ment még ennyi magyar turista Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","shortLead":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","id":"20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"6028ee0e-a1f6-4177-8afc-c1b82e0186ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","timestamp":"2025. január. 13. 11:18","title":"Újabb kínai elektromos autós nagyberuházás jön Magyarországra, Szijjártó 900 új munkahelyet remél tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind Magyarország, mind Szlovákia erősen függ attól, miként alakulnak a dolgok a német gazdaságban. A BMW máris bejelentette, hogy a tervezett debreceni üzemben nem három, hanem csupán két modell gyártanak majd, ami azt jelenti, hogy évente nem 150 ezer, hanem csupán 80-90 ezer jármű kerül le a szalagról.","shortLead":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind...","id":"20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"d9299469-e5dc-419b-b8e2-fe071af1f101","keywords":null,"link":"/360/20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","timestamp":"2025. január. 13. 06:50","title":"Le Figaro-elemzés: Utolérheti Magyarországot és Szlovákiát a német autóipari válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","shortLead":"A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják.","id":"20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110.jpg","index":0,"item":"099eee54-8973-442f-b13f-5915cc0c60ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szeged-emberoles-kiserlete-vad-serelemdij","timestamp":"2025. január. 13. 15:20","title":"Tízmilliós sérelemdíjat fizetett egy férfi egy nőnek, akit félholtra vert Szeged belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon egyaránt, és ehhez nagyon kevés, ha 2026-ban csak elzavarjuk a most regnáló rezsimet, írja szerzőnk, Buda zöld, független országgyűlési képviselője.","shortLead":"Ökológiai és szociális – ha úgy jobban tetszik: ökoszociális – fordulatra van szükség a világban és Magyarországon...","id":"20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"826c18e2-ba7c-4626-be8c-3ebbd911bb73","keywords":null,"link":"/360/20250114_tordai-bence-jovorol-joletrol-es-jolletrol-avagy-2026-hogyan-lehet-tobb-mint-rendszervaltas","timestamp":"2025. január. 14. 08:00","title":"Tordai Bence: Jövőről, jólétről és jóllétről, avagy 2026 hogyan lehet több, mint rendszerváltás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51644a94-43d3-4de6-b1d6-134d979c6a05","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket.","shortLead":"Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt...","id":"20250114_Jellinek-Daniel-szamlagyaras-ugy-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51644a94-43d3-4de6-b1d6-134d979c6a05.jpg","index":0,"item":"4ec38ce1-8cf2-4544-96a9-1236a6733478","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_Jellinek-Daniel-szamlagyaras-ugy-itelet","timestamp":"2025. január. 14. 10:35","title":"Jellinek Dánielt 250 milliós büntetésre ítélték a számlagyáras ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0f53a9-0d17-4ac8-96f6-567c622ec6a7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A csapatok versenyében a női kézilabda-válogatott és a férfi párbajtőr-válogatott győzött. Milák Kristóf nem ment el a gálára.","shortLead":"A csapatok versenyében a női kézilabda-válogatott és a férfi párbajtőr-válogatott győzött. Milák Kristóf nem ment el...","id":"20250113_ev-sportoloja-gala-gulyas-michelle-kos-hubert-kezilabda-valogatott-golovin-vlagyimir-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0f53a9-0d17-4ac8-96f6-567c622ec6a7.jpg","index":0,"item":"0ffc9ffb-6a9e-43b0-8707-6dac490145b0","keywords":null,"link":"/sport/20250113_ev-sportoloja-gala-gulyas-michelle-kos-hubert-kezilabda-valogatott-golovin-vlagyimir-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 22:36","title":"Gulyás Michelle és Kós Hubert lett az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]