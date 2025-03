Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","shortLead":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","id":"20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0.jpg","index":0,"item":"90dd885c-e9c3-478b-aa20-d1aa8b91e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 10:54","title":"Boris Johnson odaszúrt Trumpnak: „Putyin kinevet minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","shortLead":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","id":"20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c.jpg","index":0,"item":"17e521e5-f58d-4bc7-8718-e34335a940bd","keywords":null,"link":"/sport/20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","timestamp":"2025. március. 20. 05:45","title":"Heten versengenek a sportvilág legbefolyásosabb posztjáért, és ma eldől, melyikük nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38460171-9aa9-44df-9f97-53ff5c3842a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fekete Revuelto felbukkant a városban. ","shortLead":"A fekete Revuelto felbukkant a városban. ","id":"20250319_Szoboszlai-1000-loeros-Lamborghini-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38460171-9aa9-44df-9f97-53ff5c3842a0.jpg","index":0,"item":"ef40d7b2-80ed-433d-86d1-018f1f22295b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Szoboszlai-1000-loeros-Lamborghini-video","timestamp":"2025. március. 19. 10:48","title":"Szoboszlai hazajött, ezer lóerős Lamborghinijével járja Budapestet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","shortLead":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","id":"20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf.jpg","index":0,"item":"90f64615-e6e9-4982-917e-ee4bd685018a","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","timestamp":"2025. március. 18. 12:50","title":"Újabb áradások Spanyolországban, több mint 350 lakást kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5725656b-9bed-45ef-a3d1-e6f7df6f303b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környezetvédelmi szervezetet a Dakota Access nevű csővezeték építése elleni tiltakozások miatt ítélték el.","shortLead":"A környezetvédelmi szervezetet a Dakota Access nevű csővezeték építése elleni tiltakozások miatt ítélték el.","id":"20250320_dakota-access-csovezetek-toltakozasok-greenpeace-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5725656b-9bed-45ef-a3d1-e6f7df6f303b.jpg","index":0,"item":"0b89feb2-63ca-480e-a445-8006f4d28914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_dakota-access-csovezetek-toltakozasok-greenpeace-karterites","timestamp":"2025. március. 20. 05:56","title":"Akkora kártérítést kell fizetnie a Greenpeace-nek egy bírósági ítélet szerint, hogy csődbe mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","shortLead":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","id":"20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9.jpg","index":0,"item":"416723d5-7b1c-4eb8-bd0b-2ce86229955e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","timestamp":"2025. március. 20. 08:52","title":"Így duruzsol a Dodge elektromos izomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat az Nvidiának is köszönhet.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat...","id":"20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75.jpg","index":0,"item":"161580fe-9266-422b-9b58-9c6fb2ed9ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","timestamp":"2025. március. 20. 10:03","title":"Braketáncol, cigánykerekezik: összetett mozgásra is képes a Boston Dynamics humanoid robotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt, aki a kórházban vesztette életét. Az elkövetőt a bíróság folyosóján kérdezte a TV2 riportere.","shortLead":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt...","id":"20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"295487eb-c191-42da-92f6-30355368dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","timestamp":"2025. március. 18. 11:29","title":"Kötekedett a Tények riporterével a fonói gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]