[{"available":true,"c_guid":"ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","shortLead":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","id":"20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55.jpg","index":0,"item":"49527983-0c45-4992-8ad3-0b901e2f0549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","timestamp":"2025. március. 18. 13:36","title":"Azon örömködik a kínai média, hogy Trumpék beszántják az Amerika Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","shortLead":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","id":"20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"90414d8f-6b4a-47a1-8c62-08bd085fc950","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. március. 19. 13:28","title":"A Kreml szerint Putyin és Trump megbízik egymásban, Ukrajna viszont szabotálja a tűzszüneti tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167f196-939e-4c2e-b2de-77f9104b5575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata.","shortLead":"A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata.","id":"20250318_Konig-Robert-gyermeksebesz-miniszterelnoki-biztos-betegtajekoztatas-betegelegedettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4167f196-939e-4c2e-b2de-77f9104b5575.jpg","index":0,"item":"54d247cb-d378-40dd-a89c-71f4e145eec8","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Konig-Robert-gyermeksebesz-miniszterelnoki-biztos-betegtajekoztatas-betegelegedettseg","timestamp":"2025. március. 18. 16:11","title":"Orbán Viktor miniszterelnöki biztosnak nevezte ki Kőnig Róbert gyermeksebészt, akinek a HVG Könyveknél jelent meg „Ilyen egy kórház” című könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","shortLead":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","id":"20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392.jpg","index":0,"item":"ae22b2c8-93b2-44fd-b5a8-9b56939514c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. március. 19. 21:50","title":"Pécsett is tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Jó lenne gyorsabb ütem, de idén reálisan 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzői előrejelzése szerint. Az év jelentős részében a piaci bizonytalanságok miatt maradhat a változékony kereskedés, be kell rendezkedni a 410-es euróárfolyamra – mondták el a bank szakértői.","shortLead":"Jó lenne gyorsabb ütem, de idén reálisan 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzői előrejelzése...","id":"20250319_erste-prognozis-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"1528be79-a05e-4b9c-9d43-8c5db64ca77b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_erste-prognozis-gazdasag","timestamp":"2025. március. 19. 14:49","title":"A vártnál lassabb növekedés és a hitelminősítők miatt is aggódhatunk – ezt várja az Erste erre az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán a top 4 szereplőt nézzük, akkor is hozzájuk kerül az állami pénzeső 25 százaléka. ","shortLead":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán...","id":"20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"f9170589-1c17-4c22-8c6b-df9136dec23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","timestamp":"2025. március. 19. 14:20","title":"Kijöttek a friss adatok: elképesztő mennyiségű pénzt szór az Orbán-kormány a NER-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","shortLead":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","id":"20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8.jpg","index":0,"item":"ad81208c-2672-44b8-8b8a-6eaa036bfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","timestamp":"2025. március. 18. 08:43","title":"Pamela Anderson is játszik az új Mundruczó-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni szeretnék a magyarságot és kultúránk jövőjét.","shortLead":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni...","id":"20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3.jpg","index":0,"item":"4ad6310c-3d9d-440e-8522-889eb1e91255","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 19. 11:02","title":"A Szépírók Társasága tiltakozik Döbrentei Kornél és Takaró Mihály állami kitüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]