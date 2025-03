Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","shortLead":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","id":"20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a.jpg","index":0,"item":"adee504c-4866-4ac4-bccc-da30295611de","keywords":null,"link":"/elet/20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","timestamp":"2025. március. 19. 14:10","title":"A volt angol focikapitány szerint a mai fiatal férfiak túl sok időt töltenek videójátékozással és pornónézéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el, hogy “lehet, hogy valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint”. ","shortLead":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el...","id":"20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8.jpg","index":0,"item":"2ac00a3b-56f8-4941-87c4-06088d5c7ac2","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","timestamp":"2025. március. 18. 13:54","title":"„A humor szubjektív dolog" – reagált a TV2 Hajós András poénkodására, ami miatt Kordáék már jogi lépéseket tennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","shortLead":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","id":"20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"e38a31be-7c05-4468-8ab7-e58bbdce0238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","timestamp":"2025. március. 19. 13:18","title":"Megkönnyíti a kormány az anyáknak, hogy hamarabb visszamenjenek dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","shortLead":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","id":"20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c.jpg","index":0,"item":"17e521e5-f58d-4bc7-8718-e34335a940bd","keywords":null,"link":"/sport/20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","timestamp":"2025. március. 20. 05:45","title":"Heten versengenek a sportvilág legbefolyásosabb posztjáért, és ma eldől, melyikük nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"A NER a Csucsundrák melegágya. 