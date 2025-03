Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók kivitelében például kifejezetten nagy volt a növekedés. ","shortLead":"Az elektromos autók kivitelében például kifejezetten nagy volt a növekedés. ","id":"20250320_Nemet-autoexport-mennyiseg-no-az-ertek-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888.jpg","index":0,"item":"57631f58-eb59-47d8-82f6-27698c75feaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Nemet-autoexport-mennyiseg-no-az-ertek-csokken","timestamp":"2025. március. 20. 16:37","title":"Ellentétes mozgások a német autóexportban: a mennyiség nő, az érték csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivica Dacsics az FBI-tól kért szakmai segítséget annak kivizsgálására, hogy valóban használtak-e hangágyút a szombati belgrádi tömegtüntetésen.","shortLead":"Ivica Dacsics az FBI-tól kért szakmai segítséget annak kivizsgálására, hogy valóban használtak-e hangágyút a szombati...","id":"20250319_szerbia-hangagyu-belugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"5ab64335-70ff-41d4-b304-a8349ca9ad40","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-hangagyu-belugyminiszter","timestamp":"2025. március. 19. 14:51","title":"Elismerte a szerb belügyminiszter, hogy vannak hangágyúik, de szerinte azok bontatlan dobozokban állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3397200-783e-44c4-a0ae-736a1f72e7ca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a Volkswagen a 80-as években készített egy igen virgonc verziót az idén 50. születésnapját ünneplő Polóból.","shortLead":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a Volkswagen a 80-as években készített egy igen virgonc verziót az idén 50...","id":"20250320_hatsokerek-hajtasu-volkswagen-polo-szupersportos-kisauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3397200-783e-44c4-a0ae-736a1f72e7ca.jpg","index":0,"item":"7b2ac8dd-2d3b-454d-8b4c-af4805a0c55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_hatsokerek-hajtasu-volkswagen-polo-szupersportos-kisauto","timestamp":"2025. március. 20. 07:59","title":"Hátsókerék-hajtású Polo a Volkswagentől? Mutatjuk a szupersportos kisautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Élesen bírálja az EU új követelményeit az Apple, melyek értelmében gyakorlatilag teljesen átjárhatóvá kell tenni az iPhone-okat. A cég szerint ez lassíthatja az innovációt.","shortLead":"Élesen bírálja az EU új követelményeit az Apple, melyek értelmében gyakorlatilag teljesen átjárhatóvá kell tenni...","id":"20250320_apple-europai-unio-dma-szigoritasok-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"0d9d7758-3f08-4a66-abca-3ac66c0040c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-europai-unio-dma-szigoritasok-ios","timestamp":"2025. március. 20. 14:03","title":"Ráparancsolt az EU az Apple-re, példátlan módon meg kell nyitni az iPhone-ok rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési képviselő-választáson, de így a DK-s Varju László győzelme valószínű a Republikon Intézet szerint. Kampányelemzésükben azt írják: a többi párt jóval gyengébb jelöltet állított, a Fidesz például olyasvalakit, aki 2019 óta minden választást elvesztett.","shortLead":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési...","id":"20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01.jpg","index":0,"item":"0a7e2f04-cb6a-43e0-8926-3b283c65e175","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 05:30","title":"Kicselezte a DK Orbánékat, a Tisza nem indul, így Varju László győzelme várható az újpesti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől. A retorziókkal nem is a szervezőkre céloznak elsősorban, hanem a résztvevők számát csökkentenék – magyarázza Hegyi Szabolcs. Szerinte valójában minél többen vesznek részt az eseményen, annál kisebb a kockázata, hogy bárki ellen is eljárást indítsanak.","shortLead":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől...","id":"20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c.jpg","index":0,"item":"ec91e13a-0294-4979-b676-fc0157672c05","keywords":null,"link":"/360/20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","timestamp":"2025. március. 19. 15:07","title":"A TASZ szakértője szerint nem a gyerekeket védi, hanem a szülők és a gyerekek jogait is sérti a gyülekezési törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással, miután patthelyzet alakult ki, és hét év után sincs döntés arról, ki melyik időszámításra állna át, nyárira vagy télire.","shortLead":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással...","id":"20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4.jpg","index":0,"item":"5eb5453c-4c8c-4d2d-a0ef-ef6e99b5f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Maradhat az óraátállítás, mert az EU-ban hét év alatt sem tudtak eldönteni, melyik időszámítás legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]