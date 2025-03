Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"353bdbfd-23ae-4866-9967-d8d7a2d352c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni. De úgy le lehet, és le is fogjuk” – közölte szerdán Magyar Péter. Szerinte „most, amikor Orbán Viktor hatalma megrendült, ugyanazokhoz az eszközökhöz folyamodik, mint 2006-ban a Gyurcsány-kormány: a magyar emberek alapvető, gyülekezéshez való jogát veszi semmibe”. De tüntetéssel és a rendőrséggel való konfrontációval nem lehet változást elérni, szerinte ez egy ideológiai csapda, amibe nem sétálnak bele.","shortLead":"„A jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni. De úgy le lehet, és le is fogjuk” – közölte...","id":"20250319_magyar-peter-tuntetes-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/353bdbfd-23ae-4866-9967-d8d7a2d352c9.jpg","index":0,"item":"a04e564b-adb8-4584-870f-a9daef29cf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_magyar-peter-tuntetes-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:52","title":"Magyar Péter nem hisz az „óellenzéki módszerekben”, és nem akar belesétálni Orbánék csapdájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","shortLead":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","id":"20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58.jpg","index":0,"item":"7ab3a947-333c-43fa-9726-abe4c9d3764e","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","timestamp":"2025. március. 19. 14:26","title":"Az aktuálpolitikai megszólalásokat kerülő főbírót is kiakasztotta Trump kirohanása a tömeges kitoloncolás ellen ítélő bíróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","shortLead":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","id":"20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7.jpg","index":0,"item":"b9c74ea9-0bd1-474f-8808-d824cb4fb5f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","timestamp":"2025. március. 20. 08:05","title":"Visszatérhetnének a V10-es motorok a Forma–1-be – egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d25fb0d-7bbd-4be7-99b0-049fc0512c9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Csúsznak egyre lejjebb, ássák már a saját sírjukat, csak hát már ásnák gyorsabban” – nyilatkozta a nyelvész a Fideszről.","shortLead":"“Csúsznak egyre lejjebb, ássák már a saját sírjukat, csak hát már ásnák gyorsabban” – nyilatkozta...","id":"20250321_Nadasdy-Adam-Pride-Nemzeti-erzelmu-ember-vagyok-szegyellem-hogy-a-Fidesz-milyen-beallitasba-hozza-Magyarorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d25fb0d-7bbd-4be7-99b0-049fc0512c9b.jpg","index":0,"item":"a5424e67-9e3b-4b9c-bb22-0e3f73e4e06b","keywords":null,"link":"/elet/20250321_Nadasdy-Adam-Pride-Nemzeti-erzelmu-ember-vagyok-szegyellem-hogy-a-Fidesz-milyen-beallitasba-hozza-Magyarorszagot","timestamp":"2025. március. 21. 08:36","title":"Nádasdy Ádám a Pride betiltásáról: Nemzeti érzelmű ember vagyok, szégyellem, hogy a Fidesz milyen beállításba hozza Magyarországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Lovas Színháznak vezetője nagyon szeretne egy történelmi moziban lóháton vágtató főszereplőt játszani.","shortLead":"A Nemzeti Lovas Színháznak vezetője nagyon szeretne egy történelmi moziban lóháton vágtató főszereplőt játszani.","id":"20250320_Pinter-Tibor-lovas-szinhaz-Hunyadi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b.jpg","index":0,"item":"45842373-1789-4984-8dda-44dd4dde232e","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Pinter-Tibor-lovas-szinhaz-Hunyadi","timestamp":"2025. március. 20. 08:51","title":"Pintér Tibor: Keveseknek adatik meg az, mint a Hunyadi sorozat főszereplőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók kivitelében például kifejezetten nagy volt a növekedés. ","shortLead":"Az elektromos autók kivitelében például kifejezetten nagy volt a növekedés. ","id":"20250320_Nemet-autoexport-mennyiseg-no-az-ertek-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888.jpg","index":0,"item":"57631f58-eb59-47d8-82f6-27698c75feaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Nemet-autoexport-mennyiseg-no-az-ertek-csokken","timestamp":"2025. március. 20. 16:37","title":"Ellentétes mozgások a német autóexportban: a mennyiség nő, az érték csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi szövetség, amely több jogot követel a játékosoknak.","shortLead":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi...","id":"20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00.jpg","index":0,"item":"7bfa7281-da47-4911-99f0-482201e88907","keywords":null,"link":"/sport/20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","timestamp":"2025. március. 19. 11:46","title":"Háborút indítottak Djokovicék a teniszt „kartellként” irányító szervezetek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]