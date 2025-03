Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","shortLead":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","id":"20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414.jpg","index":0,"item":"27fb77c3-6f36-4778-b51a-73f2a4828c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","timestamp":"2025. március. 20. 08:03","title":"Egészen új dolog jön a repülőkön: ha valaki nem érzi jól magát, kapcsolják neki a Földön ülő orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd72a-90d4-4e5a-8f98-4331fe084e0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban zene szólt az élő műsor helyett.","shortLead":"A Kossuth rádióban zene szólt az élő műsor helyett.","id":"20250321_mtva-kozmedia-tuzeset-szekhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bafd72a-90d4-4e5a-8f98-4331fe084e0a.jpg","index":0,"item":"461a5336-05e9-4b94-9819-42a4ae9f81ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_mtva-kozmedia-tuzeset-szekhaz","timestamp":"2025. március. 21. 12:28","title":"Tűz volt a közmédia székházában, két híradó is elmaradt az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington Post napilapot, most kitűzte a megadást jelentő fehér zászlót.","shortLead":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington...","id":"20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68.jpg","index":0,"item":"34686e25-7092-484d-94d1-271e0faad058","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","timestamp":"2025. március. 21. 11:40","title":"Kiheréli a The Washington Postot Trump kedvéért Jeff Bezos, az Amazon vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","shortLead":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","id":"20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb.jpg","index":0,"item":"709dcfb2-9044-4d26-b5e1-464f3c648847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","timestamp":"2025. március. 21. 06:41","title":"Olcsóbb változatban támad az Év Autója győztes új Renault 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9d82c7-8c54-4a8b-b5d9-946b3b7d154c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország akár Magyarországra is fenyegetést jelenthet Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a világ nagy része osztja Magyarország “békepárti álláspontját”, az európai pozíció pedig “elszigetelt és tarthatatlan”.","shortLead":"Oroszország akár Magyarországra is fenyegetést jelenthet Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója...","id":"20250320_orban-balazs_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9d82c7-8c54-4a8b-b5d9-946b3b7d154c.jpg","index":0,"item":"b7340a6a-de95-44f9-b5cc-fa569e3f9599","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_orban-balazs_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 18:15","title":"Orbán Balázs az EU-csúcson: Ha Magyarország gyenge, Oroszország fenyegetést jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","shortLead":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","id":"20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860.jpg","index":0,"item":"f5b16427-2ee6-40b7-9b0d-5e943ffd80f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"Még kevesebb uniós forrás érkezhet Magyarországra a szuverenitásvédelmi törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbd14e3-bcca-44a3-ab05-ff8e36f3c495","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré a gyönyörű játékot legszebben játszó zseniről, a ma 45 éves Ronaldinhóról.","shortLead":"Portré a gyönyörű játékot legszebben játszó zseniről, a ma 45 éves Ronaldinhóról.","id":"20250320_Ronaldinho-portre-45-eves-fc-barcelona-joga-bonito-lionel-messi-aranylabda-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbd14e3-bcca-44a3-ab05-ff8e36f3c495.jpg","index":0,"item":"ef8715ba-c721-4d0c-bc1d-0f93c5f30da9","keywords":null,"link":"/sport/20250320_Ronaldinho-portre-45-eves-fc-barcelona-joga-bonito-lionel-messi-aranylabda-borton-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 18:30","title":"Megjárta a börtönt és megfutamodott legnagyobb riválisával szemben, mégis mindenki a mosolyára emlékszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]