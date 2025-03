Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon egy papírt” Romániában.","shortLead":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon...","id":"20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea.jpg","index":0,"item":"6f090e20-820f-492f-8a2e-3dfcc1018409","keywords":null,"link":"/elet/20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 11:26","title":"„Ártatlan emberek nem futnak el semmitől” – visszatértek Romániába a Tate fivérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot szűkítő fideszes törvényjavaslat megszavazása ellen tiltakozó momentumos politikusokat.","shortLead":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot...","id":"20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"8a7cd6b1-e431-4332-a658-3a431f39f740","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","timestamp":"2025. március. 21. 11:02","title":"Kövér László rekordbírságot szabott ki a Momentumra, a képviselőiket is kitiltotta a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez az első alkalom, hogy a 76 éves Depardieu-nek ténylegesen bíróság előtt kell felelnie zaklatási vádak miatt.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a 76 éves Depardieu-nek ténylegesen bíróság előtt kell felelnie zaklatási vádak miatt.","id":"20250322_Szexualis-zaklatassal-vadoljak-Gerard-Depardieu-birosag-ele-all","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"f5f1a209-4f88-42bd-b6c7-c7102987df36","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Szexualis-zaklatassal-vadoljak-Gerard-Depardieu-birosag-ele-all","timestamp":"2025. március. 22. 19:35","title":"Szexuális zaklatással vádolják Gérard Depardieu-t, hétfőn bíróság elé áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","id":"20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf.jpg","index":0,"item":"5b1cc587-1d51-469f-87ac-990fb5fc6e61","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","timestamp":"2025. március. 22. 07:17","title":"Megvan Hamilton első győzelme a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek gyanús körülmények. A 86 éves korában meghalt Oleg Gorgyijevszkij rendőri védelem alatt élt.","shortLead":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek...","id":"20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e.jpg","index":0,"item":"18b0a1fc-4c86-44fb-a4f5-6bddc977cc95","keywords":null,"link":"/elet/20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","timestamp":"2025. március. 21. 21:17","title":"Meghalt Angliában az egyik leghíresebb szovjet kettős ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","shortLead":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","id":"20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4.jpg","index":0,"item":"c4706587-07d1-4935-97c0-dd39ac37d947","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","timestamp":"2025. március. 21. 10:13","title":"Orosz dróntámadás érte Odesszát, amikor a cseh elnök odalátogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union Berlin futballistája, aki őszintén beszélt arról, hogyan alakult a motivációja három lábtörés, a két évig egyetlen dicséretet sem mondó edző, vagy éppen egy országos hírnevet jelentő gól hatására. Itt a HVG új podcastja, a Penge, mentális erőnléti edzés Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union...","id":"20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f.jpg","index":0,"item":"eec1a75c-85ec-4975-80c7-64ca96c15552","keywords":null,"link":"/elet/20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 17:00","title":"Schäfer András: A két legjobb időszakom a Covid és a sérülésem volt – Penge podcast Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","shortLead":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","id":"20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb.jpg","index":0,"item":"709dcfb2-9044-4d26-b5e1-464f3c648847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","timestamp":"2025. március. 21. 06:41","title":"Olcsóbb változatban támad az Év Autója győztes új Renault 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]