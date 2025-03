Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","shortLead":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","id":"20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd.jpg","index":0,"item":"ec2fcc84-4720-4cb2-8475-9086fa890661","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","timestamp":"2025. március. 21. 10:03","title":"Szintet léphetnek Észak-Korea kiberműveletei a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Pride aggasztja, Budapest főpolgármesterét pedig a „fékevesztett hatalom” gyűlölködése.","shortLead":"A miniszterelnököt a Pride aggasztja, Budapest főpolgármesterét pedig a „fékevesztett hatalom” gyűlölködése.","id":"20250321_Sajat-szavaival-vagtak-vissza-Orbannak-a-Pride-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"b595a4f1-5eec-483c-989a-ab6ea5a1040c","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Sajat-szavaival-vagtak-vissza-Orbannak-a-Pride-ugyeben","timestamp":"2025. március. 21. 08:48","title":"Saját szavaival vágtak vissza Orbánnak a Pride betiltása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0586e1d1-44ab-4bb6-b3d9-23206c5a0824","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy véradó hekkelte meg a véradásról szóló riportot.","shortLead":"Egy véradó hekkelte meg a véradásról szóló riportot.","id":"20250321_szivarvanyos-orban-viktor-m1-hirado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0586e1d1-44ab-4bb6-b3d9-23206c5a0824.jpg","index":0,"item":"2ba0748a-b796-466f-9edf-896f29a17532","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_szivarvanyos-orban-viktor-m1-hirado","timestamp":"2025. március. 21. 15:42","title":"Fél percig lehetett nézni egy szivárványos Orbán Viktort az M1 híradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat a Microsoft is. Most egy e-mailt küldött ki, benne egy igen érdekes ponttal.","shortLead":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat...","id":"20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"e685ee46-6484-46be-8b23-d106bfbd5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","timestamp":"2025. március. 20. 19:03","title":"Dobja ki – üzeni a Microsoft mindenkinek, akinek még Windows 10-es számítógépe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem illik a leírás. Zelenszkij azt is megjegyezte: Európának módot kell találnia arra, hogy megakadályozzon hasonló blokkolást.","shortLead":"Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem...","id":"20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b161dd0a-2795-4a3b-b5d7-d079677bbece.jpg","index":0,"item":"c1c04a19-b585-4696-891d-473ed920fd44","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_Zelenszkij_orosz-ukran-haboru_veto_orban-viktor_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 15:46","title":"Zelenszkij üzent: Európa-ellenes, ha valaki blokkolja az uniós döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint alávalóság egyenlőségjelet tenni a NER és az ő kormányzása közé. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint alávalóság egyenlőségjelet tenni a NER és az ő kormányzása közé. ","id":"20250320_Levelet-irt-Magyar-Peternek-Gyurcsany-Ferenc-a-volt-miniszterelnok-szerint-hazudik-a-Tisza-Part-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"7d3fad86-a02f-49d8-af78-e4b48ac0622f","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Levelet-irt-Magyar-Peternek-Gyurcsany-Ferenc-a-volt-miniszterelnok-szerint-hazudik-a-Tisza-Part-elnoke","timestamp":"2025. március. 20. 10:21","title":"Gyurcsány Ferenc levelet írt Magyar Péternek: Ön egy fikarcnyival se jobb, mint ezek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan az első éles bevetése kudarcba fulladt, egy javított Boeing Starliner még bizonyíthat a jövőben a NASA szerint.","shortLead":"Ugyan az első éles bevetése kudarcba fulladt, egy javított Boeing Starliner még bizonyíthat a jövőben a NASA szerint.","id":"20250321_boeing-starliner-urhajo-nasa-szerzodes-ujabb-repules-hibajavitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39.jpg","index":0,"item":"25991717-eb99-4a3a-a3a2-379ef24d970d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_boeing-starliner-urhajo-nasa-szerzodes-ujabb-repules-hibajavitas","timestamp":"2025. március. 21. 17:03","title":"Még nincs vége: újabb esélyt kaphat a NASA-tól a Boeing problémás űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal az utolsóról indul.","shortLead":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal...","id":"20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"1d57f56c-5f32-4633-b501-f48e6d1545e9","keywords":null,"link":"/sport/20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","timestamp":"2025. március. 21. 10:52","title":"Megvan Hamilton első sikere a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]