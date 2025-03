Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington Post napilapot, most kitűzte a megadást jelentő fehér zászlót.","shortLead":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington...","id":"20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68.jpg","index":0,"item":"34686e25-7092-484d-94d1-271e0faad058","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","timestamp":"2025. március. 21. 11:40","title":"Kiheréli a The Washington Postot Trump kedvéért Jeff Bezos, az Amazon vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e40400-97db-4fab-a2ef-8ab13615df28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GVH szerint valószínűsíthetően visszaélt erőfölényével az érdi központú, összesen nyolc Pest megyei településen ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatást biztosító cég a mellékvízmérőkhöz köthető egyes szolgáltatások árazásának meghatározásakor.","shortLead":"A GVH szerint valószínűsíthetően visszaélt erőfölényével az érdi központú, összesen nyolc Pest megyei településen...","id":"20250321_gazdasagi-versenyhivatal-erd-ivoviz-versenyfelugyelet-vizsgalat-erofoleny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e40400-97db-4fab-a2ef-8ab13615df28.jpg","index":0,"item":"f042624f-c518-4a3b-987e-18d74d6d49e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_gazdasagi-versenyhivatal-erd-ivoviz-versenyfelugyelet-vizsgalat-erofoleny","timestamp":"2025. március. 21. 09:51","title":"Visszaélhetett erőfölényével, a versenyhatóság vizsgálja az érdi víziközmű-szolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45bcadb-52a6-4c1f-b43c-b82aefd3195d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az időskori depresszió egy új, innovatív szűrőeszközére utal két, nemrégiben készült tanulmány, amelyek a vezetési stílusból vonnak le következtetéseket.","shortLead":"Az időskori depresszió egy új, innovatív szűrőeszközére utal két, nemrégiben készült tanulmány, amelyek a vezetési...","id":"20250321_hvg-gps-vezetesi-stilus-elemzese-depresszio-kimutatasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45bcadb-52a6-4c1f-b43c-b82aefd3195d.jpg","index":0,"item":"05724b7d-9ab9-4a0c-b0a7-53b6a29631a0","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-gps-vezetesi-stilus-elemzese-depresszio-kimutatasara","timestamp":"2025. március. 21. 16:15","title":"Úgy néz ki, hogy egy autó és egy GPS is alkalmas a depresszió kimutatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","shortLead":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","id":"20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2.jpg","index":0,"item":"aa90be1c-b8ce-4513-b053-46203b8a744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","timestamp":"2025. március. 21. 15:03","title":"Ha régebbi Samsung mobilja van, most kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fd91a-5b85-4072-aa2b-f99ba4ce2339","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Huawei a Mate XT után újabb hajlítható kijelzős mobilt dobott piacra, ami olyan, mintha a Samsung összeházasította volna a Galaxy Z Foldot és a Galaxy Z Flipet. Ez lett a Huawei Pura X.","shortLead":"A kínai Huawei a Mate XT után újabb hajlítható kijelzős mobilt dobott piacra, ami olyan, mintha a Samsung...","id":"20250321_huawei-pura-x-osszecsukhato-telefon-hajlithato-kijelzo-specifikacio-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054fd91a-5b85-4072-aa2b-f99ba4ce2339.jpg","index":0,"item":"388180f5-9c2c-4875-a654-022518faf081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_huawei-pura-x-osszecsukhato-telefon-hajlithato-kijelzo-specifikacio-deepseek","timestamp":"2025. március. 21. 09:08","title":"Mint egy ötvözet: itt a Huawei új, hajlítható kijelzős mobilja, a Pura X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0","c_author":"Fülöp István - Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje a magyar ipar túlélése. Óriási kapacitások állnak kihasználatlanul az akkumulátor- és autógyárakban, a javulásra csak halvány remény van.","shortLead":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje...","id":"20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0.jpg","index":0,"item":"00db1af5-1317-4c49-a7d9-9b5d53188f7a","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","timestamp":"2025. március. 23. 08:30","title":"A magyar akkugyártás helyzete dióhéjban: Orbánék 19-re lapot húztak és most izgulnak, mit kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d4cbbb-bc94-4055-bcc5-3e860b048f98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A berlini Hertie School magánegyetem Jacques Delors Központjának igazgatóhelyettese, Thu Nguyen a Die Zeitben megjelent vendégkommentárjában receptet is ad a többi EU-tagállamnak ahhoz, hogyan semlegesítsék a magyar kormányfőt.","shortLead":"A berlini Hertie School magánegyetem Jacques Delors Központjának igazgatóhelyettese, Thu Nguyen a Die Zeitben megjelent...","id":"20250321_Europanak-vegre-meg-kell-oldania-az-Orban-problemat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d4cbbb-bc94-4055-bcc5-3e860b048f98.jpg","index":0,"item":"c658e092-4fe8-45a9-8afc-234b8c0920bb","keywords":null,"link":"/360/20250321_Europanak-vegre-meg-kell-oldania-az-Orban-problemat","timestamp":"2025. március. 21. 15:45","title":"„Európának végre meg kell oldania az Orbán-problémát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8598205-5761-4960-ba7c-e7a2d74b79f9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kreatív gondolkodás háttérbeszorítása, a szegregáció, a tanárhiány, ez csak néhány probléma, amit Farída Sahíd felvetett, és amire Hankó Balázs miniszter brüsszelezve válaszolt. ","shortLead":"A kreatív gondolkodás háttérbeszorítása, a szegregáció, a tanárhiány, ez csak néhány probléma, amit Farída Sahíd...","id":"20250321_farida-sahid-ensz-oktatas-magyar-kormany-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8598205-5761-4960-ba7c-e7a2d74b79f9.jpg","index":0,"item":"229780c2-8f94-4e86-aaef-a57bddaf0d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_farida-sahid-ensz-oktatas-magyar-kormany-valasz","timestamp":"2025. március. 21. 18:16","title":"Az ENSZ különmegbízottja elmondta véleményét a magyar oktatásról, a kormány szerint csak vádaskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]