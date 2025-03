Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6d4cbbb-bc94-4055-bcc5-3e860b048f98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A berlini Hertie School magánegyetem Jacques Delors Központjának igazgatóhelyettese, Thu Nguyen a Die Zeitben megjelent vendégkommentárjában receptet is ad a többi EU-tagállamnak ahhoz, hogyan semlegesítsék a magyar kormányfőt.","shortLead":"A berlini Hertie School magánegyetem Jacques Delors Központjának igazgatóhelyettese, Thu Nguyen a Die Zeitben megjelent...","id":"20250321_Europanak-vegre-meg-kell-oldania-az-Orban-problemat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d4cbbb-bc94-4055-bcc5-3e860b048f98.jpg","index":0,"item":"c658e092-4fe8-45a9-8afc-234b8c0920bb","keywords":null,"link":"/360/20250321_Europanak-vegre-meg-kell-oldania-az-Orban-problemat","timestamp":"2025. március. 21. 15:45","title":"„Európának végre meg kell oldania az Orbán-problémát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Rekordgyorsan szabta ki Kövér László házelnök a rekordösszegű – összesen 82 milliós – pénzbírságot a Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály szavazásánál a parlamentben füstgyertyával is tiltakozó ellenzéki képviselőkre. Ezzel azonban nincs vége az ügynek.","shortLead":"Rekordgyorsan szabta ki Kövér László házelnök a rekordösszegű – összesen 82 milliós – pénzbírságot a Pride betiltását...","id":"20250321_Penzbuntetes-momentum-hadhazy-szabalysertes-nyomozas-15-ev-borton-Parlament-fustgyertya-tiltakozo-kepviselok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791.jpg","index":0,"item":"7dcf66ec-ce72-4c41-9d57-bdb121555104","keywords":null,"link":"/360/20250321_Penzbuntetes-momentum-hadhazy-szabalysertes-nyomozas-15-ev-borton-Parlament-fustgyertya-tiltakozo-kepviselok-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 14:30","title":"A pénzbüntetés csak a kezdet: szabálysértés miatt nyomoznak, akár 15 év börtön is fenyegetheti a füstgyertyával tiltakozó képviselőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f35fa0-4866-424c-8ec4-259e574bf489","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapestre is vele jön a zenekar.","shortLead":"Budapestre is vele jön a zenekar.","id":"20250321_O-lett-a-Guns-N-Roses-uj-dobosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68f35fa0-4866-424c-8ec4-259e574bf489.jpg","index":0,"item":"89970895-8d20-4c84-82c8-a06d8d34b04f","keywords":null,"link":"/kultura/20250321_O-lett-a-Guns-N-Roses-uj-dobosa","timestamp":"2025. március. 21. 12:13","title":"Megvan a Guns N’ Roses új dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin a kamerába mondta, hogy rákos. A walesi hercegné ikon státuszának a megerősödését jól jelzi, hogy hónapokkal később úgy lett jelölt az év embere címre a Time magazinnál, hogy lényegében eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a visszatérése az otthonosság érzését nyújthatja a briteknek, az őt ismerők szerint Katalin már nem az az ember, aki a betegsége előtt volt. ","shortLead":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin...","id":"20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160.jpg","index":0,"item":"5cbb22c2-2306-4e55-bdb7-2305d4d9487e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 19:07","title":"Egy éve nagyon sokan elszégyellték magukat, amikor Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését a gazdaságban 25 százalékra növelje.","shortLead":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését...","id":"20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920.jpg","index":0,"item":"067708a3-669c-4ff2-8446-90f7dfa230f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","timestamp":"2025. március. 21. 13:01","title":"Sok új hazai gyárat akartak, sokat költöttek támogatásra, mégis elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja Bánki Éva író, irodalomtörténész, aki a Hunyadi-sorozat kapcsán beszélt a középkori emberek lármás, vidám, „közösségi” szexuális életéről is.","shortLead":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja...","id":"20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"02f9ecd8-699a-49c7-9d3d-da0f2792a28a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","timestamp":"2025. március. 22. 17:30","title":"Nyilvános szex, leszbikus királyné, szerelmi házasság – túlzás a Hunyadi, vagy tényleg ez ment a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Punk’s not dead!","shortLead":"Punk’s not dead!","id":"20250322_sex-pistols-koncert-100-club","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0.jpg","index":0,"item":"22a5cb06-cb36-4174-9d0a-f8e02c09164d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_sex-pistols-koncert-100-club","timestamp":"2025. március. 22. 13:42","title":"Újra a punk bölcsőjében koncertezett a Sex Pistols","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]