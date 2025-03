Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt...","id":"20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216.jpg","index":0,"item":"03c833ad-a0c3-4c03-8aba-3e456c9a0f3d","keywords":null,"link":"/sport/20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","timestamp":"2025. március. 22. 15:16","title":"Rossi változtatásokkal készül a vasárnapi magyar-török meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8e8ded-2f20-44eb-a848-c044101d0413","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi az oka annak, hogy a korábbinál többen buknak meg forgalmi vizsgákon. ","shortLead":"Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi...","id":"20250324_autosiskola-b-kategoria-jogositvany-forgalmi-vizsga-bukas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8e8ded-2f20-44eb-a848-c044101d0413.jpg","index":0,"item":"74ff4a16-1fbb-4d7f-8ede-3935e615fc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_autosiskola-b-kategoria-jogositvany-forgalmi-vizsga-bukas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 11:50","title":"Egyre többen buknak meg a jogosítvány megszerzése közben – a közlekedés változott, vagy a vizsgázók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","shortLead":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","id":"20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc.jpg","index":0,"item":"78c8b77f-6766-49e7-bfee-b799d9757a60","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:32","title":"Meghalt Kadlott Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","shortLead":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","id":"20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"9e83b32d-66b2-4648-93da-3036c6ab31d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","timestamp":"2025. március. 24. 12:10","title":"Volt honvédelmi miniszter az újdörögdi balesetről: Civilek kezébe éles kézigránátot adni felelőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","shortLead":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","id":"20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da.jpg","index":0,"item":"9ef6dd2c-aae2-42dd-a3a0-aac4fc48473b","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","timestamp":"2025. március. 22. 18:13","title":"Nem engedték be az USA-ba a Trump-kritikus brit punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd forinttal nőtt két hónap alatt. A(z inflációkövető) állampapírok hozamfizetései elvittek közel ezer milliárd forintot, a 13. havi nyugdíj közel 500 milliárd forintot. Február végére összejött az éves hiányterv 40 százaléka, de a cél teljesíthető lehet, az adóbevételek (pl. áfa, jövedéki adók, szja, illetékek) szépen folynak be.","shortLead":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd...","id":"20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"5e9fbafa-7787-410f-bdd2-12ade03b1e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","timestamp":"2025. március. 24. 12:36","title":"Repülőrajt a költségvetésben: 2 hónap, 2 ezer milliárd forint államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","shortLead":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","id":"20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1.jpg","index":0,"item":"9df82f1a-65ed-4c0e-961f-96d8a00e707c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","timestamp":"2025. március. 23. 10:03","title":"Rajt-cél győzelmet aratott Oscar Piastri a Kínai Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]