Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","shortLead":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","id":"20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"30132f16-e293-44d7-b73e-62e9753d4321","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 12:14","title":"Alig tért vissza, ismét távozik a Tisza egyik kulcsembere a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű műsorvezetőt az édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A népszerű műsorvezetőt az édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra.","id":"20250324_benyi-ildiko-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"0e7e8a3a-673e-4e28-bf70-9bd76fa27412","keywords":null,"link":"/elet/20250324_benyi-ildiko-temetes","timestamp":"2025. március. 24. 15:02","title":"Végső búcsút vettek Bényi Ildikótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e2110-c8d8-437c-8869-de991ecbcff7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem, ez nem egy hétköznapi régi Mini, hanem egy akár versenypályán is könnyen meglepetéseket okozó svájci-brit apróság.","shortLead":"Nem, ez nem egy hétköznapi régi Mini, hanem egy akár versenypályán is könnyen meglepetéseket okozó svájci-brit apróság.","id":"20250323_cuki-kisautonak-tunik-pedig-igazi-meregzsak-ez-a-kozepmotoros-mini-cooper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e2110-c8d8-437c-8869-de991ecbcff7.jpg","index":0,"item":"43f86756-523a-486e-a27d-d3f251a2ea7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_cuki-kisautonak-tunik-pedig-igazi-meregzsak-ez-a-kozepmotoros-mini-cooper","timestamp":"2025. március. 23. 07:21","title":"Cuki kisautónak tűnik, pedig igazi méregzsák ez a középmotoros Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","shortLead":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","id":"20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f.jpg","index":0,"item":"3af5605f-f413-4e7c-b525-db0734afff84","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","timestamp":"2025. március. 23. 17:59","title":"Előrehozott választásokat írt ki Kanada új miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","shortLead":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","id":"20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"29eb08e1-59ce-4787-bd5f-9c0ce21fcaee","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","timestamp":"2025. március. 23. 20:01","title":"Stabil az újdörögdi balesetben sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd forinttal nőtt két hónap alatt. A(z inflációkövető) állampapírok hozamfizetései elvittek közel ezer milliárd forintot, a 13. havi nyugdíj közel 500 milliárd forintot. Február végére összejött az éves hiányterv 40 százaléka, de a cél teljesíthető lehet, az adóbevételek (pl. áfa, jövedéki adók, szja, illetékek) szépen folynak be.","shortLead":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd...","id":"20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"5e9fbafa-7787-410f-bdd2-12ade03b1e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","timestamp":"2025. március. 24. 12:36","title":"Repülőrajt a költségvetésben: 2 hónap, 2 ezer milliárd forint államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti árufuvarozást, ám addig is a szakma képviselői igyekeznek ötleteket adni.","shortLead":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti...","id":"20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d.jpg","index":0,"item":"ebfc9a2f-b0d4-42ae-92dc-79c8c62bd4f8","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Ígéretekből nincs hiány, ha a vasúti árufuvarozás fejlesztéséről van szó, pénzből annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35937c9e-dbe1-4417-a60e-c30c9840b90c","c_author":"Kanicsár Ádám András","category":"elet","description":"Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta a fél világot. Az 1992-ben kiadott SEX című, fémborítós művészi fotókötet az énekesnő szexuális fantáziáit dolgozta fel, komoly – ám néha megkérdőjelezhető – társadalmi szerepvállalással és máig meghökkentő témákkal. Madonna magára zúdította a népharagot, de később is ragaszkodott hozzá, hogy beszéljen a szexről, holott a társadalom máig nem veszi tőle jó néven. Igaz, már egészen más okok miatt. De mekkora volt a SEX és az Erotica jelentősége? Hogyan lehet értelmezni a hatvan feletti Madonna kommunikációját a szexről és az életkorról? És mi lehet Madonna üzenete, amit valójában igencsak meg kellene hallania a társadalomnak? A kérdéseket Jámbor Eszterrel és Mary Gabriel Madonna-életrajzának a segítségével próbáljuk megfejteni. ","shortLead":"Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta...","id":"20250323_madonna-sex-egyenjogusag-eletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35937c9e-dbe1-4417-a60e-c30c9840b90c.jpg","index":0,"item":"41fb88bd-7c9b-488c-8c8d-38d3f08c4696","keywords":null,"link":"/elet/20250323_madonna-sex-egyenjogusag-eletrajz","timestamp":"2025. március. 23. 13:00","title":"Az első album a női szexualitásról, amely nem heteroszexuális férfiak izgatására készült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]