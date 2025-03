Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő többször is életveszélyes állapotban volt az elmúlt hetekben, gyors gyógyulása után még hosszú felépülés vár rá. A kórházból mindenesetre vasárnap távozhatott, az AFP fotósai is követik az útján.","shortLead":"A katolikus egyházfő többször is életveszélyes állapotban volt az elmúlt hetekben, gyors gyógyulása után még hosszú...","id":"20250323_fotok-az-ot-het-korhaz-utan-visszatero-Ferenc-paparol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e8717cd4-2b45-429b-9175-a84cfbb1a744","keywords":null,"link":"/elet/20250323_fotok-az-ot-het-korhaz-utan-visszatero-Ferenc-paparol","timestamp":"2025. március. 23. 12:37","title":"Úton a Vatikánba: fotók az öt hét kórházi kezelés után visszatérő Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043d09e9-444e-4def-a97b-d73fb8fa1214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nem engedélyezte az Erzsébet hídra bejelentett demonstrációt, de a Ferenciek terén tüntethetnek. A képviselő szerint, ha elegen lesznek a Ferenciek terén, akkor a rendőrök maguk fogják lezárni a hidat.","shortLead":"A rendőrség nem engedélyezte az Erzsébet hídra bejelentett demonstrációt, de a Ferenciek terén tüntethetnek...","id":"20250324_hadhazy-akos-rendorseg-erzsebet-hid-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043d09e9-444e-4def-a97b-d73fb8fa1214.jpg","index":0,"item":"f165976f-b609-484e-a916-5df3e6aa6b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_hadhazy-akos-rendorseg-erzsebet-hid-tuntetes","timestamp":"2025. március. 24. 10:41","title":"Hadházy: Papírunk van róla, hogy tilos tiltakozni a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7113ecc-4c43-4b38-a8d8-2df512befd63","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szerencsejáték-szervezők szerint rossz golyókészlettel töltötték fel a sorsológépet, az illetékes minisztert ez nem hatotta meg, a teljes vezetést kirúgta.","shortLead":"A szerencsejáték-szervezők szerint rossz golyókészlettel töltötték fel a sorsológépet, az illetékes minisztert ez nem...","id":"20250324_bolgar-lotto-41-35-lehetseges-nyeroszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7113ecc-4c43-4b38-a8d8-2df512befd63.jpg","index":0,"item":"e95fe9ab-071f-4534-8d09-ee139e17f5ca","keywords":null,"link":"/elet/20250324_bolgar-lotto-41-35-lehetseges-nyeroszam","timestamp":"2025. március. 24. 13:27","title":"Megint csoda történt a bolgár lottón: kihúzták a 41-est, miközben a 35 a legnagyobb szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A földmozgást Salgótarjánban és környékén érezték, károkról nem érkezett jelentés.","shortLead":"A földmozgást Salgótarjánban és környékén érezték, károkról nem érkezett jelentés.","id":"20250323_Kisebb-foldrenges-volt-Nogradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"2c3dcdee-899f-44e4-848d-cd40bece1ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Kisebb-foldrenges-volt-Nogradban","timestamp":"2025. március. 23. 22:24","title":"Kisebb földrengés volt Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","shortLead":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","id":"20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4.jpg","index":0,"item":"9cda30b5-0fa7-4e8b-b275-0a677e849da6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","timestamp":"2025. március. 23. 14:34","title":"Vízzel kevert kutyaürüléket öntöttek a Mi Hazánk egyik képviselőjének autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra fordultak a dolgok.","shortLead":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra...","id":"20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"1dd868c4-040d-4511-a7f6-247b7fed16a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","timestamp":"2025. március. 24. 08:03","title":"Két éve szinte állandóan csuklott egy férfi – kiderült, hogy egy ritka allergia az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi közmunkások kezdték el terjeszetni Kiszomboron a nemzeti ünnep estéjén.","shortLead":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi...","id":"20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7.jpg","index":0,"item":"a84baf2e-2245-444d-bd80-99d332273ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","timestamp":"2025. március. 24. 06:12","title":"A szomszéd falu hagyományőrző civiljei elleni lejárató kampánnyal ünnepelte március 15-ét Magyarcsanád fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]