[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schobert Lara dühös posztban reagált az édesapját a betegsége miatt gyalázók kommentjeire.","shortLead":"Schobert Lara dühös posztban reagált az édesapját a betegsége miatt gyalázók kommentjeire.","id":"20250325_Schobert-Norbert-a-sztrokja-utan-a-sajat-lanyet-sem-ismerte-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499.jpg","index":0,"item":"d6e5b7ea-0c9c-4ff5-91ee-e8f62b0cbd71","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Schobert-Norbert-a-sztrokja-utan-a-sajat-lanyet-sem-ismerte-meg","timestamp":"2025. március. 25. 08:53","title":"Schóbert Norbert a sztrókja után a saját lányát sem ismerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatta be a HVG új podcastjában, a Pengében.","shortLead":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai...","id":"20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed.jpg","index":0,"item":"b8d9c50b-2d3f-4203-a8fe-628e401fc403","keywords":null,"link":"/elet/20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","timestamp":"2025. március. 24. 15:47","title":"Egyáltalán nem mindegy, hogy miket mondogatunk magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","shortLead":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","id":"20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"ee801a62-7937-4dc0-a7b3-c3c97dae4fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","timestamp":"2025. március. 25. 12:50","title":"Letartóztattak egy amerikai nőt, mert sokkolós nyakörvet tett a gyerekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi a gazdaságot. A francia cégek pedig titokban félnek, hogy a bizonytalanság helyébe idővel az önkény lép – írja helyzetképében a francia lap.","shortLead":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi...","id":"20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"be28f49d-5833-4678-8413-472358b35d61","keywords":null,"link":"/360/20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Le Figaro: Az infláció sebezhetővé teszi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163dac8f-5ebb-4806-9dc9-dad3d8e84fd3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia csapatkapitány mentette meg a helyzetet. ","shortLead":"A francia csapatkapitány mentette meg a helyzetet. ","id":"20250325_lerobban-a-Volkswagen-miniautoja-ami-a-labdat-vitte-Mbappenak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163dac8f-5ebb-4806-9dc9-dad3d8e84fd3.jpg","index":0,"item":"15c83a37-6974-4d38-b041-8815270f61c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_lerobban-a-Volkswagen-miniautoja-ami-a-labdat-vitte-Mbappenak-video","timestamp":"2025. március. 25. 15:08","title":"Videón a kínos baki: lerobbant a Volkswagen miniautója, ami a labdát vitte Mbappénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd58cc69-046d-4754-965e-86d2ec8cfd5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két sportvezető végig tagadta a vádakat. ","shortLead":"A két sportvezető végig tagadta a vádakat. ","id":"20250325_felmentes-masodfok-michel-platini-sepp-blatter-fifa-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd58cc69-046d-4754-965e-86d2ec8cfd5e.jpg","index":0,"item":"94620120-bd20-4f63-80fb-deeadff949f1","keywords":null,"link":"/sport/20250325_felmentes-masodfok-michel-platini-sepp-blatter-fifa-uefa","timestamp":"2025. március. 25. 11:51","title":"Megerősítették a FIFA megkárosításával vádolt Blatter és Platini felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat ültettek le.","shortLead":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat...","id":"20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1.jpg","index":0,"item":"03f01043-24d0-44e1-9472-61a78e2a0958","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:56","title":"Saját zsebre dolgozó kalauzokra csaptak le a rendőrök Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]