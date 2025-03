Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is. November 4-én az A38 Hajón ad koncertet.","shortLead":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is...","id":"20250325_Budapestre-jon-a-Stereo-MCs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475.jpg","index":0,"item":"12557783-81d2-45a5-a851-3efd093d03f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_Budapestre-jon-a-Stereo-MCs","timestamp":"2025. március. 25. 10:50","title":"Budapestre jön a Stereo MC’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azután egyezett bele a válásba, hogy felesége és annak 30 évvel fiatalabb szeretője többször próbálta őt megölni.","shortLead":"A férfi azután egyezett bele a válásba, hogy felesége és annak 30 évvel fiatalabb szeretője többször próbálta őt...","id":"20250325_emberoles-kiserlete-tanarno-szereto-ferj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf.jpg","index":0,"item":"927a4c03-9e3b-4954-bb8e-161e7377895e","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_emberoles-kiserlete-tanarno-szereto-ferj","timestamp":"2025. március. 25. 14:34","title":"Súlyosabb ítélet született annak a nőnek az ügyében, aki fiatal szeretőjével közösen próbálta megölni a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta magát.","shortLead":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta...","id":"20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548.jpg","index":0,"item":"e0a0d33e-3d79-4e30-9b8a-19b82405ed7f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","timestamp":"2025. március. 24. 14:41","title":"„Az apám volt, de ma már egy szörnyeteg” – Dominique Pelicot fia soha nem fog megbocsátani az apjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5d10c-efae-4a7c-9e8c-c698aceb1b4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Karl-Heinz Grassert korrupciós vádakban találták bűnösnek.","shortLead":"Karl-Heinz Grassert korrupciós vádakban találták bűnösnek.","id":"20250325_ausztria-karl-heinz-grasser-volt-penzugyminiszter-korrupcio-itelet-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f5d10c-efae-4a7c-9e8c-c698aceb1b4b.jpg","index":0,"item":"c964d326-8108-42c3-a619-eb58c66444c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_ausztria-karl-heinz-grasser-volt-penzugyminiszter-korrupcio-itelet-bortonbuntetes","timestamp":"2025. március. 25. 14:25","title":"Négy év börtönre ítélték a volt osztrák pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","shortLead":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","id":"20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d.jpg","index":0,"item":"7bee3089-2337-4d63-94ab-852f6ef77000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","timestamp":"2025. március. 25. 17:46","title":"Sikerült úgy felújítani egy toronyházat Londonban, hogy fordítva szerelték be az ablaküvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák autómentesítéséről, Karácsony Gergely azonban utolsó pillanatban kihátrált.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák...","id":"20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"42c834f5-89e3-434c-9fbe-f285ef265e32","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","timestamp":"2025. március. 26. 12:02","title":"Vitézy szerint Gyurcsány pártja megzsarolhatta a főpolgármestert, ezért nincs döntés a belvárosi utcák autómentesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d6fa5-9f78-4123-815b-3dad16c4ccfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva megtiltotta, hogy a hídon tüntessenek kedden este a Pride betiltása ellen, de a Kúria kimondta: ez nem elegendő indok. ","shortLead":"A rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva megtiltotta, hogy a hídon tüntessenek kedden este a Pride betiltása...","id":"20250326_Hadhazy-Akosek-csak-a-tuntetes-kezdete-utan-kaptak-ertesitest-hogy-megis-demonstralhatnanak-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d6fa5-9f78-4123-815b-3dad16c4ccfb.jpg","index":0,"item":"9acbae37-67d0-462c-8713-7fb971e4b20b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hadhazy-Akosek-csak-a-tuntetes-kezdete-utan-kaptak-ertesitest-hogy-megis-demonstralhatnanak-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. március. 26. 08:55","title":"Hadházy Ákosék csak a tüntetés kezdete után kaptak értesítést arról, hogy mégis demonstrálhatnának az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]