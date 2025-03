Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és a gyermekvállalás ösztönzése.","shortLead":"Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és...","id":"20250324_30-ev-alatti-anyak-szja-mentessege-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"41a34780-36c6-4a47-8405-0b9a8f73290f","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_30-ev-alatti-anyak-szja-mentessege-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 15:43","title":"Benyújtották a 30 év alatti anyák szja-mentességéről a törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem rendezné a Pallas Athéné Alapítvány százmilliárdjainak sorsát. A kérdés most az, vajon a közpénzherdálás gyanújával indult büntetőeljárások elérik-e a Matolcsy famíliát.","shortLead":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem...","id":"20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2.jpg","index":0,"item":"7537ea0e-8d41-4c43-b6b7-7e39c519f0e9","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","timestamp":"2025. március. 26. 06:30","title":"Utolérheti Matolcsyt a sorsa, vagy túl sokat tud ehhez a NER-vagyonokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Navracsics Tibor szerint az önkormányzatoknak nem lesz kötelező élni az identitásvédelmi intézkedésekkel.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az önkormányzatoknak nem lesz kötelező élni az identitásvédelmi intézkedésekkel.","id":"20250325_navracsics-identitasvedelem-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"c7b42fda-167c-46fb-9a66-17046590e32a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_navracsics-identitasvedelem-intezkedesek","timestamp":"2025. március. 25. 20:55","title":"Navracsics újabb részleteket árult el arról, hogy védenék meg a településeket a kéretlen beköltözőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","shortLead":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","id":"20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba.jpg","index":0,"item":"69f44c8e-38b6-4528-b92a-fc2bfe0729e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","timestamp":"2025. március. 25. 14:59","title":"Az izraeli elnök szerint már nem a túszok kiszabadítása a legfontosabb a Netanjahu-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz vagy szolgáltatás alapértelmezett keresőnek ajánlja a Google fejlesztését. Bár az Apple beleszólhatott volna a döntésbe, de valamiért 33 napot csúszott az ezzel kapcsolatos határidővel.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé...","id":"20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083.jpg","index":0,"item":"160a8c93-383a-4a01-b598-6fb49d470a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","timestamp":"2025. március. 26. 10:03","title":"Bealudt az Apple, 7407 milliárdot bukhat miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. Döntésük azonban kedvezőtlen következményekkel járhat a kolónia egészére nézve – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott...","id":"20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950.jpg","index":0,"item":"b15d2d13-52cd-4523-baef-5b31910674f1","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","timestamp":"2025. március. 24. 16:15","title":"Ezer pingvinpárból 250-nél figyeltek meg válást: miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elsőként kombi változatban elérhető újdonság alapára éppen 25 millió forint alatt alakul.","shortLead":"Az elsőként kombi változatban elérhető újdonság alapára éppen 25 millió forint alatt alakul.","id":"20250326_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c.jpg","index":0,"item":"3f75ae09-999d-4be0-87d0-371c6f4681c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. március. 26. 07:59","title":"Magyarországon a teljesen új Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]