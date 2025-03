Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vette fel a Signal-csoportba az Atlantic főszerkesztőjét. Trump korábban még kiállt Waltz mellett, de ez most megváltozni látszik.","shortLead":"Az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vette fel a Signal-csoportba az Atlantic főszerkesztőjét. Trump korábban még...","id":"20250327_trump-atlantic-signal-botrany-hegseth-waltz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"57d86592-49c7-4054-8b83-ba9b409bc690","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_trump-atlantic-signal-botrany-hegseth-waltz","timestamp":"2025. március. 27. 18:50","title":"Dagad a Signal-botrány: Trump levette a kezét Michael Waltzról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","shortLead":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","id":"20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc.jpg","index":0,"item":"8dac00d0-29cd-4429-8300-a49defd303e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","timestamp":"2025. március. 27. 07:48","title":"A vámokat megkerülve növelné eladásait a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tankerület szerint a 18. kerületi Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola két termében rossz a levegő minősége, ezért elrendelte ezek bezárását, így viszont helyhiányra hivatkozva „kiszerveznék” onnan a tanítást. A szülők mindezt sérelmezik, és léptek az ügyben, de azt nem értik, mi köze ennek a két tannyelvű oktatás szűkítéséhez. ","shortLead":"A tankerület szerint a 18. kerületi Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola két termében rossz a levegő...","id":"20250327_Rabel-Krisztina-Kapocs-kettannyelvu-iskola-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"8888411d-f03a-4b36-9cd7-47dcc28c291f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Rabel-Krisztina-Kapocs-kettannyelvu-iskola-bezaras","timestamp":"2025. március. 27. 12:01","title":"A tankerület rászállt a népszerű iskolára, a szülők szerint ellehetetlenítenék az eddig megszokott oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc1b23-b68d-45c9-afb6-ba7aafbfd443","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Nyitottabbá válnak a banki ügyfelek a digitális szolgáltatásokra, és arra is, hogy tanácsot kérjenek a pénzügyeikben, de a folyamat lassú, és a kormányzat sem az előremutató irányzatot ölelte keblére. Az OTP szakértőivel beszélgettünk a bank egyik kitüntetett fiókjában mindenről, ami akár a szektort, akár az ügyfeleit érintheti.","shortLead":"Nyitottabbá válnak a banki ügyfelek a digitális szolgáltatásokra, és arra is, hogy tanácsot kérjenek a pénzügyeikben...","id":"20250327_Eltunhet-a-keszpenz-otp-atm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16dc1b23-b68d-45c9-afb6-ba7aafbfd443.jpg","index":0,"item":"58349ad7-0fd5-4567-b348-f3abfdc55313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_Eltunhet-a-keszpenz-otp-atm","timestamp":"2025. március. 27. 06:15","title":"Eltűnhet a készpénz? A piacvezető bank szerint nem igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931aeae9-f3e6-4ea1-9181-58d3b70e8553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év bármelyik részében nekiállhatnánk az ablakpucolásnak és az elhanyagolt sarkok kiporszívózásának, mégis egy bizonyos időszakra koncentrálódnak ezek a feladatok. De miért tavaszi a nagytakarítás?","shortLead":"Az év bármelyik részében nekiállhatnánk az ablakpucolásnak és az elhanyagolt sarkok kiporszívózásának, mégis...","id":"20250327_tavaszi-nagytakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/931aeae9-f3e6-4ea1-9181-58d3b70e8553.jpg","index":0,"item":"f14161fa-ee7c-4cf4-b70b-e01a5cdb5e62","keywords":null,"link":"/elet/20250327_tavaszi-nagytakaritas","timestamp":"2025. március. 27. 05:04","title":"Miért éppen tavasszal vágunk bele a nagytakarításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","shortLead":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","id":"20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"45c39bcf-3168-4047-a0dd-70b0a043556f","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","timestamp":"2025. március. 27. 05:53","title":"Oroszokat és ukránokat toboroz az iváncsai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vevő talán lenne az alkalmazásra, de az üzlet megkötéséhez szükséges Kína beleegyezése is. Ennek érdekében Trump hajlandó enyhíteni a kínára kivetett vámokon.","shortLead":"Vevő talán lenne az alkalmazásra, de az üzlet megkötéséhez szükséges Kína beleegyezése is. Ennek érdekében Trump...","id":"20250327_Trump-vamok-enyhitesevel-segitene-a-TikTok-eladasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"60abc842-e733-4e5b-a89a-d62c96bf8528","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Trump-vamok-enyhitesevel-segitene-a-TikTok-eladasat","timestamp":"2025. március. 27. 05:21","title":"Trump vámok enyhítésével segítené a TikTok eladását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","shortLead":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","id":"20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa.jpg","index":0,"item":"923c5a9b-211d-46e3-81f7-86b4533a89e4","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. március. 27. 15:16","title":"Angliába igazolhat Arda Güler, akinek Szoboszlai a kevés játékperce miatt szólt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]