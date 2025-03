Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel támogatják” egymást, ha támadás érné országaikat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel...","id":"20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"60b416a6-e815-4f5f-ac1d-4921118f2241","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","timestamp":"2025. március. 27. 12:23","title":"Dél-Korea szerint már több mint tízezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolgáltató a probléma elhárításáig köteles a lakosság számára ivásra, főzésre megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani.","shortLead":"A szolgáltató a probléma elhárításáig köteles a lakosság számára ivásra, főzésre megfelelő minőségű ivóvizet...","id":"20250327_rackeve-arzen-ivoviz-tiltas-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ecf98984-584f-4f09-8ce9-949a6db6d913","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_rackeve-arzen-ivoviz-tiltas-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 27. 19:12","title":"Arzén miatt megtiltotta az ivóvízfogyasztást Ráckevén a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Naponta nagyjából 190 ember kér munkáshitelt.","shortLead":"Naponta nagyjából 190 ember kér munkáshitelt.","id":"20250326_munkashitel-hitel-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"a87e4749-f799-43cb-8476-3a4bfec72b20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_munkashitel-hitel-fiatalok","timestamp":"2025. március. 26. 10:10","title":"300 ezer érintettből eddig 17 ezren kértek munkáshitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján jól látni a méretkülönbséget a két készülék között.","shortLead":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján...","id":"20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4.jpg","index":0,"item":"eae94824-8e97-4413-a2c5-6b278ea9ba9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","timestamp":"2025. március. 26. 16:03","title":"Kiszivárgott fotón látszik, milyen vékony lehet valójában az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet.","shortLead":"Idén már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet.","id":"20250326_Vagyonokat-kolt-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-kommunikaciora-es-irodaberlesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"4f0e89c6-2a30-41a1-ac0c-8375ed358bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vagyonokat-kolt-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-kommunikaciora-es-irodaberlesre","timestamp":"2025. március. 26. 13:07","title":"14 millió karácsonyi bulira, milliárdok kommunikációra – kiderült, mire költi az állam pénzét a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2708150-50f8-4572-a15d-a64fb31006a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem ritkák manapság a hasonló kilépési programok az autógyártóknál. ","shortLead":"Nem ritkák manapság a hasonló kilépési programok az autógyártóknál. ","id":"20250327_27-millio-forintot-is-fizet-onkent-tavozo-dolgozoinak-a-Stellantis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2708150-50f8-4572-a15d-a64fb31006a9.jpg","index":0,"item":"262e63f9-16bd-4967-a968-93564e861319","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_27-millio-forintot-is-fizet-onkent-tavozo-dolgozoinak-a-Stellantis","timestamp":"2025. március. 27. 16:43","title":"27 millió forintot is fizet önként távozó dolgozóinak a Stellantis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","shortLead":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","id":"20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a.jpg","index":0,"item":"6939d7be-995a-41fc-aed2-9821e4df3ea2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","timestamp":"2025. március. 26. 12:20","title":"Mike Waltz vállalja a felelősséget, amiért egy újságírót is bevettek a kormányzati Signal-csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]