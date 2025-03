Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal megkezdődött.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal...","id":"20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"4288d678-8475-4e0c-94f3-e3176603acff","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 26. 21:17","title":"A honvédelmi miniszter szerint „politikai kalandorok” öncélú haszonszerzésre akarják felhasználni a gránátbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80bd49-4e09-43da-90d2-0773638fe932","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormány nem tudta megvétózni az uniós kohéziós politika jövőjéről szóló dokumentumot, ezért Navracsics Tibor megszavazta, de egy külön nyilatkozatban ellenvéleményüket hangsúlyozták. A probléma az, hogy könnyebb lesz uniós forrásokat megvonni a jogállamiságot megsértő tagállamoktól.","shortLead":"A magyar kormány nem tudta megvétózni az uniós kohéziós politika jövőjéről szóló dokumentumot, ezért Navracsics Tibor...","id":"20250328_unios-forrasok_navracsics-tibor_jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f80bd49-4e09-43da-90d2-0773638fe932.jpg","index":0,"item":"1da0b1b9-6a83-430e-8036-304f99568619","keywords":null,"link":"/eurologus/20250328_unios-forrasok_navracsics-tibor_jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 14:47","title":"Nem tudta megfúrni, így végül elfogadott egy uniós nyilatkozatot a kormány, amiben az is szerepel, hogy a jogállamiság miatt elvehetnek pénzeket tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most aláírt rendelet több mint húsz washingtoni és New York-i intézményt érint. ","shortLead":"A most aláírt rendelet több mint húsz washingtoni és New York-i intézményt érint. ","id":"20250328_Donald-Trump-rendelet-Smithsonian-Museum-helytelen-ideologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"8413013b-e909-4d59-a1e3-61dedd0c9d56","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Donald-Trump-rendelet-Smithsonian-Museum-helytelen-ideologia","timestamp":"2025. március. 28. 12:03","title":"Trump kisöpörné a „helytelen ideológiát” a Smithsonian múzeumaiból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1941ba23-b1ba-4b7e-9fa9-eb08151dad80","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak az 50-es években, hanem még ma is tiszteletet parancsol a 300 SL 260 km/h végsebessége.","shortLead":"Nemcsak az 50-es években, hanem még ma is tiszteletet parancsol a 300 SL 260 km/h végsebessége.","id":"20250328_620-millio-forintot-kernek-ezert-a-regi-siralyszarnyas-mercedes-300-sl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1941ba23-b1ba-4b7e-9fa9-eb08151dad80.jpg","index":0,"item":"46586683-59da-4a37-a472-1c102e2737a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_620-millio-forintot-kernek-ezert-a-regi-siralyszarnyas-mercedes-300-sl","timestamp":"2025. március. 28. 07:21","title":"620 millió forintot kérnek ezért a régi sirályszárnyas Mercedesért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfe5c9-2d30-43cd-b212-91e2f614e770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.","shortLead":"Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.","id":"20250327_Televizios-Ujsagirok-Dija-Majka-Liptai-Claudia-Kamaras-Ivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcfe5c9-2d30-43cd-b212-91e2f614e770.jpg","index":0,"item":"ef5bbb75-6642-4a66-8e88-58366071b0c6","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Televizios-Ujsagirok-Dija-Majka-Liptai-Claudia-Kamaras-Ivan","timestamp":"2025. március. 27. 11:07","title":"Televíziós Újságírók Díja: Majka és Liptai Claudia lettek a legjobb zsűritagok, nyert Kamarás Iván is a S.E.R.E.G-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Stratégiai feladatkörök és kulcsfontosságú emberek távoztak a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetéből az elmúlt hetekben, ami arra utal, hogy ténylegesen csökkent Rogán Antal bizalmi tőkéje. Az információs hatalma és a gazdasági beágyazottsága azonban még így is jelentős. ","shortLead":"Stratégiai feladatkörök és kulcsfontosságú emberek távoztak a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetéből az elmúlt...","id":"20250328_hvg-bizalmatlan-elvtarsak-rogan-emberei-zsugorodo-penzeszsak-informacio-hatalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"1e08f92d-eefa-4293-b803-809afe0ebcac","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-bizalmatlan-elvtarsak-rogan-emberei-zsugorodo-penzeszsak-informacio-hatalom","timestamp":"2025. március. 28. 06:30","title":"Most már Orbán Ráhel barátságától függnek a pozíciói – egy jeles karrier példázza, hogyan változott a Rogán körüli erőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","shortLead":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","id":"20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"80c26722-df69-4cf9-8712-0167c4b55b1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","timestamp":"2025. március. 27. 10:36","title":"Egy kiszivárgott tervezet szerint nagyon szigorú bevándorlásellenes intézkedésekre készülnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c326f679-514f-4bb3-90e9-3d751de55b56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"5281 fő volt a természetes fogyás februárban, figyelembe véve, hogy tavaly, 2024-ben a február hosszabb volt egy nappal ez 14 százalékos növekedés. Az év első két hónapjában 18 százalékkal volt nagyobb a fogyás, mint 2024 elején.","shortLead":"5281 fő volt a természetes fogyás februárban, figyelembe véve, hogy tavaly, 2024-ben a február hosszabb volt egy nappal...","id":"20250328_14-szazalekkal-gyorsabban-fogyott-a-magyar-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c326f679-514f-4bb3-90e9-3d751de55b56.jpg","index":0,"item":"fe61d2f6-a4c5-495a-85e6-e2dce585833f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_14-szazalekkal-gyorsabban-fogyott-a-magyar-februarban","timestamp":"2025. március. 28. 08:50","title":"14 százalékkal gyorsabban fogyott a magyar februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]