[{"available":true,"c_guid":"068786aa-0e79-414f-80f4-b363651b5559","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Gyakorlatilag stagnál a szakemberhiány, a munkadíjak a tavalyihoz képest csökkentek. A szakik többsége viszont idén már árat akar emelni, de tudja, hogy az infláció miatt nem nagyon lehet.","shortLead":"Gyakorlatilag stagnál a szakemberhiány, a munkadíjak a tavalyihoz képest csökkentek. A szakik többsége viszont idén már...","id":"20250327_szakemberhiany-epitoipar-epitkezes-felujitas-Mapei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068786aa-0e79-414f-80f4-b363651b5559.jpg","index":0,"item":"44306da1-24a1-4394-8964-242df455ea7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250327_szakemberhiany-epitoipar-epitkezes-felujitas-Mapei","timestamp":"2025. március. 27. 13:22","title":"A megrendeléstől a munka megkezdéséig átlagosan 53 napot kell várni a szakikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2889544a-c857-4238-aa14-40ac2818e448","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Nagymező utcában.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250328_Hasbeszelo-Ket-Szerecsen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2889544a-c857-4238-aa14-40ac2818e448.jpg","index":0,"item":"f51d34ef-1e6e-491b-ad0b-c423d032e869","keywords":null,"link":"/360/20250328_Hasbeszelo-Ket-Szerecsen","timestamp":"2025. március. 28. 19:30","title":"Hasbeszélő a pesti Broadwayn járt, és nem bánta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet Hangja népszavazás keretében gyűjtik a szavazatokat. ","shortLead":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet...","id":"20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a.jpg","index":0,"item":"a33dfe20-8b8a-4997-889b-ab4d827261b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","timestamp":"2025. március. 27. 11:05","title":"Hangosan zsidózva támadták meg a Tisza önkénteseit Tökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető néhány nappal ezelőtt úgy hagyta el Bosznia-Hercegovinát, hogy belföldi elfogatóparancs volt ellene érvényben.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető néhány nappal ezelőtt úgy hagyta el Bosznia-Hercegovinát, hogy belföldi...","id":"20250327_bosznia-milorad-dodik-szerb-vezeto-nemzetkoti-elfogatoparancs-interpol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"475e59a6-1f65-427b-afbb-4341adf3537f","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bosznia-milorad-dodik-szerb-vezeto-nemzetkoti-elfogatoparancs-interpol","timestamp":"2025. március. 27. 11:30","title":"Nemzetközi elfogatóparancsot kértek Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni, hogy kézre kerítse a két évvel ezelőtti kitörés napján elkövetett bántalmazásokkal gyanúsított személyeket – írja az amerikai havilap szerzője.","shortLead":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni...","id":"20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272.jpg","index":0,"item":"f48fcdc0-0ea2-44f4-8e7f-b3cb128a25ab","keywords":null,"link":"/360/20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 15:30","title":"The Nation: Orbán Európa-szerte vadászik az antifasiszta aktivistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árréstop bevezetése után nagyot esett a laktózmentes tejtermékek ára.","shortLead":"Az árréstop bevezetése után nagyot esett a laktózmentes tejtermékek ára.","id":"20250328_nagy-marton-tablazat-arresstop-laktozmentes-termekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"43a34cc9-0e92-4f6f-969f-0876034fd2a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_nagy-marton-tablazat-arresstop-laktozmentes-termekek","timestamp":"2025. március. 28. 15:08","title":"Nagy Márton új táblázatából kiderül, kik az árréstop nagy nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42224be1-648e-4444-848b-1be5ccc04722","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Érdemi vizsgálat nélkül visszautasították a K-Monitor panaszát az egészségügyről készült tanulmány titkosítása ellen, mondván: nincs ebben alkotmányossági kérdés.","shortLead":"Érdemi vizsgálat nélkül visszautasították a K-Monitor panaszát az egészségügyről készült tanulmány titkosítása ellen...","id":"20250327_alkotmanybirosag-egeszsegugy-atalakitasa-mediahatosag-allami-szamvevoszek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42224be1-648e-4444-848b-1be5ccc04722.jpg","index":0,"item":"8cc62962-b67c-4b5a-988d-4b510bfcffc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_alkotmanybirosag-egeszsegugy-atalakitasa-mediahatosag-allami-szamvevoszek-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 27. 16:21","title":"Az Alkotmánybíróság sem segít megismerni az egészségügy átalakításáról szóló titkos tanulmányt és a Médiahatóságról készült ÁSZ-vizsgálat részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a legjobb férfi zsűritag díját vehette át. A TV2-t és a Csurran cseppent is emlegette.","shortLead":"A rapper a legjobb férfi zsűritag díját vehette át. A TV2-t és a Csurran cseppent is emlegette.","id":"20250327_Majka-beszolt-a-TV2-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf.jpg","index":0,"item":"f128d554-98b1-4f01-bfe0-43f873e9be6f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Majka-beszolt-a-TV2-nek","timestamp":"2025. március. 27. 15:47","title":"Majka beszólt a TV2-nek: „Ha a jelenlegi élethelyzetemet és az ország helyzetét nézem, akkor ez a valaha volt egyik legjobb döntésem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]