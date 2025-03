Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő termelője Szudán.","shortLead":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő...","id":"20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25.jpg","index":0,"item":"1df62b06-fefe-4d13-825f-6550d957d3c7","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"Kezdhetnek imádkozni a Coca-Cola- és M&M’s-függők a szudáni békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf538ac-6a9c-4281-ba43-3d7fcf3364b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fúzió és a hasadás előnyeit egyesítő hibrid erőmű építését tűzte ki célul Kína, mely az ország várakozásai szerint az évtized végére már működésbe is léphet.","shortLead":"A fúzió és a hasadás előnyeit egyesítő hibrid erőmű építését tűzte ki célul Kína, mely az ország várakozásai szerint...","id":"20250328_kina-elso-fuzios-hasado-eromu-epites-energiatermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abf538ac-6a9c-4281-ba43-3d7fcf3364b5.jpg","index":0,"item":"c589e4f0-bbfd-4ebe-809a-8d1604a18295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_kina-elso-fuzios-hasado-eromu-epites-energiatermeles","timestamp":"2025. március. 28. 15:03","title":"Példátlan dologra készül Kína: éveken belül elindítaná az első fúziós-hasadó erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik, a platformnak jót tett az ingyenreklám.","shortLead":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik...","id":"20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f.jpg","index":0,"item":"2213b83f-299d-4a20-9ea1-7dacb5594d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","timestamp":"2025. március. 28. 14:03","title":"Kilőttek a Signal letöltései, miután kiderült: ezen beszélte meg egy támadás részleteit az amerikai kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Betondarabokból, megkövesedett műszálas ruhákból és sörösdobozokból, valamint mérhetetlen mennyiségű csirkecsontból kell majd a távoli jövő őslénykutatóinak következtetéseket levonniuk az emberiség XXI. századi civilizációjáról – állítja két brit paleobiológus. De mit tanulhatunk ma a fosszilizáció folyamatának megértéséből?","shortLead":"Betondarabokból, megkövesedett műszálas ruhákból és sörösdobozokból, valamint mérhetetlen mennyiségű csirkecsontból...","id":"20250328_hvg-technofossziliak-paleobiologia-jelenunk-a-jovobol-nezve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"994c20cd-de3f-4558-9089-6dc78197512d","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-technofossziliak-paleobiologia-jelenunk-a-jovobol-nezve","timestamp":"2025. március. 28. 15:30","title":"Vissza a jövőből: mit látszik majd belőlünk, ma élő emberekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi azt kifogásolta, hogy a mentőautó túl közel áll egy elegáns étteremhez.","shortLead":"A férfi azt kifogásolta, hogy a mentőautó túl közel áll egy elegáns étteremhez.","id":"20250328_orszagos-mentoszolgalat-mentok-betegellatas-megzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0c94d299-a026-4ecd-83b3-03081c75be9d","keywords":null,"link":"/elet/20250328_orszagos-mentoszolgalat-mentok-betegellatas-megzavaras","timestamp":"2025. március. 28. 16:00","title":"„Álljanak máshova a papával!” – beteget ellátó mentőket rohant le egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti össze a panorámaképeket a világ számos országából, annak érdekében, hogy naprakész és részletgazdag digitális térképeket jelenítsen meg.","shortLead":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti...","id":"20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885.jpg","index":0,"item":"f51d2cd3-840e-4a81-9117-9a3895ce6dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","timestamp":"2025. március. 29. 10:03","title":"Indulnak az autók a magyar utakra, minden korábbinál fejlettebb 3D-s térkép készülhet Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy a magyar menekültügyi szabályozás ellentétes az EU-joggal. Az ítélet nem teljesítése miatt az EU 143 milliárd forintot már levont a támogatásokból, a cech 191 milliárd forintnál jár.","shortLead":"A kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy a magyar menekültügyi szabályozás...","id":"20250328_Brusszel-elarulta-eddig-hany-szazmilliard-forintot-bukott-Magyarorszag-a-kormany-menekultdafkeja-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1a78fa4f-cc2a-4031-844d-55a5ba2e9aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Brusszel-elarulta-eddig-hany-szazmilliard-forintot-bukott-Magyarorszag-a-kormany-menekultdafkeja-miatt","timestamp":"2025. március. 28. 07:53","title":"Brüsszel elárulta, eddig hány százmilliárd forintot bukott Magyarország a kormány menekültdafkéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]