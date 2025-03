Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","id":"20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f.jpg","index":0,"item":"628777e3-a57f-4d2e-b67f-7cbd443f7eba","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","timestamp":"2025. március. 29. 16:20","title":"A kormányszóvivői sajtóiroda szerint elfogadhatatlan a 24.hu újságírójának magatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India dzsungelei (!) felé vették az irányt. Egy asszony a kutyái testmelegével kezelte reumáját, de tönkretette anyagilag az ebadó, a városházán viszont csak kinevették. A magyar állam, a magyar nemzet és a magyar hadsereg becsületének megsértése miatt is könnyen bíróság előtt találták magukat az emberek, egy gyerekbántalmazó tanítót viszont azzal vett védelmébe a rácalmási plébános száz éve, hogy neki csak négyszer-ötször jelentették, hogy kíméletlenül veri a diákokat.","shortLead":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India...","id":"20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e.jpg","index":0,"item":"a63528c0-f496-4472-a193-0f8dee70e3bd","keywords":null,"link":"/360/20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Biztonságban voltak a pestiek száz éve: minden magyar zsebtolvaj külföldön dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","shortLead":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","id":"20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7.jpg","index":0,"item":"1c0cd3aa-1c95-44d8-a96b-7385c15a4797","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","timestamp":"2025. március. 30. 11:55","title":"Országjárásra indulnak a kormánypártok vezető politikusai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebb csapadék várható a következő egy hétben, a hőmérséklet nagyobb ingadozására a hét második felében kell felkészülni.","shortLead":"Az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebb csapadék várható a következő egy hétben, a hőmérséklet nagyobb ingadozására...","id":"20250330_idojaras-elorejelzes-milyen-ido-lesz-a-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"b7d5f2c2-b384-4cc4-99db-ea9b0646d80e","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_idojaras-elorejelzes-milyen-ido-lesz-a-heten","timestamp":"2025. március. 30. 14:56","title":"Jellemzően száraz, napsütéses idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c5b784-78e9-4171-8e26-e6c9acbf8a84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeitnak adott interjút a volt francia államfő.","shortLead":"A Die Zeitnak adott interjút a volt francia államfő.","id":"20250330_Francois-Hollande-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c5b784-78e9-4171-8e26-e6c9acbf8a84.jpg","index":0,"item":"2913b7e8-3642-40e1-919c-d367d43e42db","keywords":null,"link":"/360/20250330_Francois-Hollande-lapszemle","timestamp":"2025. március. 30. 09:00","title":"François Hollande: Putyinban és Trumpban két fontos közös vonás van, egyik sem pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e46a81-4e9f-4127-a532-cd0411cc7262","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígéri, javulni fog a felhasználói élmény.","shortLead":"Azt ígéri, javulni fog a felhasználói élmény.","id":"20250329_Elon-Musk-eladta-az-X-et-a-sajat-cegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e46a81-4e9f-4127-a532-cd0411cc7262.jpg","index":0,"item":"57804467-eedc-447c-a39f-2f794775a578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_Elon-Musk-eladta-az-X-et-a-sajat-cegenek","timestamp":"2025. március. 29. 09:13","title":"Elon Musk eladta az X-et a saját cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az első magyarországi levélbombás merénylet.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250330_Elvitelre-levelbombas-rejtely-Szazadfordulos-bunugyek-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"21ca435c-064a-4d28-9ad6-b0c2fd482c12","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_Elvitelre-levelbombas-rejtely-Szazadfordulos-bunugyek-podcast","timestamp":"2025. március. 30. 06:00","title":"A nagy levélbombás rejtély, amely lázban tartotta Magyarországot │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdfe7bb-e25f-469a-992f-06858726d3d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bérletek ára viszont változatlan marad.","shortLead":"A bérletek ára viszont változatlan marad.","id":"20250328_bkk-jegyek-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdfe7bb-e25f-469a-992f-06858726d3d1.jpg","index":0,"item":"8f2acbc4-874c-4e84-91a0-dcf0a578da91","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_bkk-jegyek-dragulas","timestamp":"2025. március. 28. 21:26","title":"Júniustól drágulnak a BKK jegyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]