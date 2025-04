Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5deb5d4a-0b3f-4829-83a5-d3a8e1b11dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érsek háborúról, békéről és a túlélőcsomagról is beszélt egy interjúban.","shortLead":"Az érsek háborúról, békéről és a túlélőcsomagról is beszélt egy interjúban.","id":"20250404_Kocsis-Fulop-Putyin-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5deb5d4a-0b3f-4829-83a5-d3a8e1b11dc2.jpg","index":0,"item":"62310df6-68be-46d3-a63c-272767834d20","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Kocsis-Fulop-Putyin-haboru","timestamp":"2025. április. 04. 11:01","title":"Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek azt tanácsolta volna a Jóistennek, hogy vegye magához Vlagyimir Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegségnek megfékezésének érdekében a komáromi kutyakiállítást is elmarad. ","shortLead":"A betegségnek megfékezésének érdekében a komáromi kutyakiállítást is elmarad. ","id":"20250403_nagy-istvan-szaj-es-koromfajas-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"d09643a7-b219-4054-b216-08bb582191ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_nagy-istvan-szaj-es-koromfajas-bejelentes","timestamp":"2025. április. 03. 15:12","title":"Száj- és körömfájás: új szigorításokat jelentett be Nagy István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32439f16-b250-4401-aed8-82861b337293","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mérget azért ne vegyünk rá, Bödőcs hajlamos a humorizálásra. ","shortLead":"Mérget azért ne vegyünk rá, Bödőcs hajlamos a humorizálásra. ","id":"20250403_Bodocs-Tibor-allitja-Kafka-leveleit-olvassa-inuitul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32439f16-b250-4401-aed8-82861b337293.jpg","index":0,"item":"022adc5d-3794-4525-be78-229f34c1e979","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Bodocs-Tibor-allitja-Kafka-leveleit-olvassa-inuitul","timestamp":"2025. április. 03. 09:04","title":"Bödőcs Tibor állítja: Kafka leveleit olvassa inuitul és az MCC színvonalas kiadványát (nem inuitul)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0e4156-8b5b-4c00-b512-a3f7484ecad8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Valaki, komoly pedigrével rendelkező Spa-t, vagy DTM-et megjárt kocsit?","shortLead":"Valaki, komoly pedigrével rendelkező Spa-t, vagy DTM-et megjárt kocsit?","id":"20250403_Eladja-nehany-legendas-versenyautojat-az-Audi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0e4156-8b5b-4c00-b512-a3f7484ecad8.jpg","index":0,"item":"333688f9-57fa-429c-abb8-8eb9e3ae723b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Eladja-nehany-legendas-versenyautojat-az-Audi","timestamp":"2025. április. 03. 20:20","title":"Eladja néhány legendás versenyautóját az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","shortLead":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","id":"20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63.jpg","index":0,"item":"317d7780-88e5-47e2-bc9f-9bdbdb4893c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 03. 13:31","title":"Egy viszontvámokkal sújtott sziget adminisztrátora szerint ők nem is kereskednek az USA-val, és nincsenek is vámjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft továbbra is azt tervezi, hogy 80 milliárd dollárt költ el új adatközpontok építésére, úgy tűnik, ezt sokkal lassabban teheti meg, mint korábban tervezte.","shortLead":"Bár a Microsoft továbbra is azt tervezi, hogy 80 milliárd dollárt költ el új adatközpontok építésére, úgy tűnik, ezt...","id":"20250404_microsoft-adatkozpont-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00.jpg","index":0,"item":"bb547a62-fcab-45f5-9c82-8a7c5ea5596e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-adatkozpont-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 04. 17:03","title":"Keresztbe tehettek a Microsoft nagy tervének Donald Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot kivetni, Izraelben teljes a sokk.","shortLead":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot...","id":"20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"2cec0e67-adff-408c-a7c3-43b61c9114a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","timestamp":"2025. április. 03. 06:23","title":"Helytelen, mélyen sajnálatos, senkinek sem használ – érkeznek a reakciók Trump vámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3a3e88-5499-46b3-a6d7-176d6d8eeaa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több nemzedék közös tapasztalata, hogy nehezebb dolga van a lakásszerzéssel, mint a szüleik korosztályának volt. A tulajdonosok ugyan elégedettebbek, mint a bérlők, de az ingatlanok drágulásának még előbbiek sem örülnek.","shortLead":"Több nemzedék közös tapasztalata, hogy nehezebb dolga van a lakásszerzéssel, mint a szüleik korosztályának volt...","id":"20250404_hvg-dragulo-lakasok-a-vilagban-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c3a3e88-5499-46b3-a6d7-176d6d8eeaa0.jpg","index":0,"item":"5436d57d-6778-471d-86f1-5dc82b0727fd","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-dragulo-lakasok-a-vilagban-tenytar","timestamp":"2025. április. 04. 12:15","title":"A magyar lakásbérlők kétharmada nem hiszi, hogy valaha is tud saját lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]