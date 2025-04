Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d4ce4453-f86f-4446-ae2b-899fdf188cd4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt brazil elnököt puccskísérlettel és fegyveres bűnszervezetben való részvétellel is vádolják.","shortLead":"A volt brazil elnököt puccskísérlettel és fegyveres bűnszervezetben való részvétellel is vádolják.","id":"20250407_brazilia-jair-bolsonaro-puccskiserlet-vad-amnesztiatorveny-tuntetes-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4ce4453-f86f-4446-ae2b-899fdf188cd4.jpg","index":0,"item":"3cfb80f8-5233-4dd6-83a7-584649d4e339","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_brazilia-jair-bolsonaro-puccskiserlet-vad-amnesztiatorveny-tuntetes-felmentes","timestamp":"2025. április. 07. 10:50","title":"A saját felmentéséért tüntetett Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","shortLead":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","id":"20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8.jpg","index":0,"item":"ee37acb3-cc71-4f99-a5b1-2e97d798836b","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:02","title":"A bíróság szerint nincs rá bizonyíték, hogy droglabor működött volna Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el a súlyos vámokat. Ez nem teljesen új terep az Apple-nek, de részleges megoldást jelenthet az amerikai piac kiszolgálására.","shortLead":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el...","id":"20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"fface0f8-d4b3-4397-b00b-a87552df89dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","timestamp":"2025. április. 07. 15:03","title":"Az Apple is újratervez Trump vámjai miatt, így kerülné el a durva drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.","shortLead":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők...","id":"20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"20b1b254-35ce-4ca0-80a6-c6e3168c4db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. április. 07. 09:03","title":"Elkezdte bedarálni a Meta a tényellenőrzést a Facebookon és az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","shortLead":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","id":"20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04.jpg","index":0,"item":"6620bca3-be2a-4a9f-b094-312365ccb68f","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","timestamp":"2025. április. 07. 09:26","title":"A felesége levideózta, amint Boris Johnsont megcsipkedi egy strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató óta pedig kapja az ívet a kritikusoktól és a közönségtől egyaránt. Miért válthatott ki ekkora indulatokat egy tündérmese, és mi köze lehet Donald Trumpnak vagy az izraeli-palesztin konfliktusnak egy családi film fogadtatásához?","shortLead":"Már jóval a premierje előtt támadások kereszttüzébe került a klasszikus rajzfilm új élőszereplős remake-je, a bemutató...","id":"20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc1515b-842d-4464-9021-ea7815dd32dc.jpg","index":0,"item":"ffbff3c2-b5c8-4f19-8ab8-3cddf4e9bf37","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_hofeherke-disney-botrany-rachel-zegler-gal-gadot-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 17:00","title":"Az új Hófehérkével a Disney már a bemutató előtt lábon lőtte magát, de azóta sem sikerült senkit meggyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","shortLead":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","id":"20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"dfb8fcb3-cf42-4f69-a112-e164f30d25ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. április. 06. 10:21","title":"Lázár János öt pontban foglalta össze, hogy ki számít normálisnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]